‘Odete Roitman’ desce na boquinha da garrafa em festa de despedida de Vale Tudo; veja vídeo

A festa aconteceu no Cantinho de Minas, restaurante no Rio de Janeiro

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 09:10

‘Odete Roitman’ desce na boquinha da garrafa e festa de despedida de elenco de Vale Tudo Crédito: Reprodução

A festa de encerramento da novela Vale Tudo, da TV Globo, teve muita animação na noite deste sábado (4). A festa aconteceu no Cantinho de Minas, restaurante no Rio de Janeiro, e contou com a presença de atores e equipe técnica do folhetim.

Quem comandou a música foi o cantor Feyjão, que trouxe sucessos do samba e da MPB. Um dos ápices da festa foi o momento em que os convidados formaram uma roda para dançar “Na Boquinha Da Garrafa”, clássico do pagode baiano nos anos 1990.

E teve espaço para todo mundo, até para ‘Odete Roitman’ dançar. “Vai Odete na boquinha da garrafa”, brincou Feyjão, enquanto a atriz Débora Bloch era convocada para descer até o chão no meio da roda.

Os atores Humberto Carrão, Paolla Oliveira, Samantha Jones e Guilherme Magon não perderam a chance e aproveitaram para dançar até o chão. Também estiveram na festa Carolina Dieckmmann, Malu Galli, Maeve Jinkings, Alexandre Nero e Bruna Aiiso.

