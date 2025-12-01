Retorno inesperado? 3 signos vivem um dia decisivo no amor a partir desta segunda (1 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:30
Se o amor andou meio nebuloso nos últimos dias, prepare-se: a segunda-feira (01) chega com energia de cura emocional. Com a Lua em Peixes amplificando empatia e intuição, e a vibração crescente da Lua Nova em Sagitário abrindo horizontes, muitos relacionamentos começam dezembro sob um clima de reencontro e reconciliação.
Para quem está em um rolo, afastado de alguém ou vivendo uma história mal resolvida, o céu de hoje cria um cenário perfeito para conversas honestas, daquelas que desmancham ressentimentos e aproximam de novo.
Três signos, especialmente, sentem essa virada com força: Leão, Libra e Peixes. Eles entram em um momento em que o coração fala mais alto, a verdade aparece e aquilo que parecia perdido ganha chance de retorno.
O importante é não fugir do que o coração está dizendo hoje. Há abertura emocional, há escuta, há espaço para tentar de novo. E se você estava esperando um sinal sobre alguém… ele chega agora.