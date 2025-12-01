Acesse sua conta
Retorno inesperado? 3 signos vivem um dia decisivo no amor a partir desta segunda (1 de dezembro)

Lua em Peixes e o foco emocional do início do mês abrem portas para segundas chances

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

Se o amor andou meio nebuloso nos últimos dias, prepare-se: a segunda-feira (01) chega com energia de cura emocional. Com a Lua em Peixes amplificando empatia e intuição, e a vibração crescente da Lua Nova em Sagitário abrindo horizontes, muitos relacionamentos começam dezembro sob um clima de reencontro e reconciliação.

Para quem está em um rolo, afastado de alguém ou vivendo uma história mal resolvida, o céu de hoje cria um cenário perfeito para conversas honestas, daquelas que desmancham ressentimentos e aproximam de novo.

O importante é não fugir do que o coração está dizendo hoje. Há abertura emocional, há escuta, há espaço para tentar de novo. E se você estava esperando um sinal sobre alguém… ele chega agora.

