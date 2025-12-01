VOCÊ CONHECE?

Por que o kefir é chamado de 'ouro branco' e você deve incluir na sua dieta

Bebida de origem euroasiática ganha cada vez mais popularidade

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13:25

Grãos de kefir na verdade são colônias de bactérias benéficas Crédito: Imagem: Svorad/Wikimedia Commons

O kefir é uma bebida fermentada produzida com “grãos” únicos, chamados de “grãos de kefir”. Embora seja consumida há séculos na região do Cáucaso, entre o sul da Rússia e o norte do Irã e da Turquia, só nos últimos anos a bebida passou a ser estudada pelos cientistas.

Algumas pesquisas, publicadas no PubMed e BioMedCentral, investigaram os tais “grãos”, que na verdade se tratam de colônias gelatinosas de bactérias que auxiliam no sistema imune, digestivo e até no metabolismo.

Entenda em 3 pontos porque o kefir é considerado “ouro branco” pelos cientistas e nutricionistas.

Equilibra o intestino

Nosso sistema digestivo, em especial o estômago e o intestino, é habitado por bactérias que são essenciais para a digestão, e quando essa microbiota está desequilibrada sofremos com dor de barriga, enjôo e outros sintomas.

Mas o kefir, que contêm bactérias como Lactobacillus kefiranofaciens, L. plantarum e outras, auxilia no equilíbrio da microbiota intestinal, regula o pH e até inibe bactérias ruins. Por isso, a bebida é recomendada após uso de antibióticos e outros estresses intestinais.

Melhora a digestão

As mesmas bactérias do kefir auxiliam a digestão. Inclusive da lactose, açúcar do leite que é de difícil digestão até para quem não possui intolerância.

“Graças ao seu efeito probiótico e à regulação do pH do cólon, o kefir contribui para normalizar o trânsito intestinal, aliviar episódios de diarreia ou prisão de ventre e reduzir os sintomas da síndrome do intestino irritável”, afirma César Casavola, presidente da Sociedade Argentina de Médicos Nutricionistas.

Fortalece o sistema imunológico

Segundo o nutricionista Milagros Sympson, entrevistado pelo jornal O Globo, “aproximadamente 70% das células imunológicas do corpo estão localizadas no intestino”. O kefir fortalece o sistema imune justamente por balancear a microbiota.

Alguns compostos bioativos produzidos pelas bactérias benéficas do kefir auxiliam, e muito, o combate do corpo contra infecções e patógenos. Entre eles, Casavola destaca os peptídeos.