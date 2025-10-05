Acesse sua conta
Quem é Junior Dutra, influenciador que morreu após complicações de procedimento estético

Criador de conteúdo de moda e beleza tinha 31 anos e relatava problemas de saúde desde a realização do procedimento “Fox Eyes”

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 07:00

Crédito: Reprodução

O influenciador digital e arquiteto Adair Mendes Dutra Junior, conhecido como Junior Dutra, morreu na sexta-feira (3), aos 31 anos, em decorrência de complicações causadas por um procedimento estético. Morador de São Paulo, ele produzia conteúdo sobre moda, beleza e estilo de vida, reunindo mais de 100 mil seguidores nas redes sociais.

Junior ficou conhecido por compartilhar sua rotina em eventos e produções de moda, conquistando uma audiência fiel que acompanhava seu trabalho e estilo. Em junho deste ano, ele se submeteu ao procedimento conhecido como “Fox Eyes”, que utiliza fios de PDO para levantar a região dos olhos, mas enfrentou complicações logo após a intervenção.

Nos últimos meses, o influenciador relatou ter vivido um período difícil por causa das sequelas do procedimento, incluindo uma infecção que o levou a diversas internações. Amigos e seguidores lamentaram a morte de Junior nas redes sociais, onde deixaram mensagens de carinho e homenagens.

O velório foi realizado neste sábado (4), no Funeral Velar Morumbi, na zona oeste de São Paulo.

