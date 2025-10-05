Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maíra Cardi revela que recusou presente milionário do marido Thiago Nigro: 'Medo'

Coach contou que teme ser vista como “interesseira”

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 16:00

Thiago Nigro e Maira Cardi no Egito
Thiago Nigro e Maira Cardi no Egito Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora e coach Maíra Cardi fez uma confissão inesperada sobre seu relacionamento com o empresário Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. Durante participação no podcast Parece Terapia, ela revelou ter dificuldade em aceitar presentes caros do marido por medo de ser julgada como “interesseira”.

Maíra Cardi

Maíra Cardi e filha por Reprodução/TikTok
Maíra Cardi e filha Sophia por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução
Maíra Cardi por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi por Reprdoução
Maíra Cardi se pronuncia após marido postar vídeo de feto abortado por Reprodução / Redes Sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução / Redes Sociais
Sophia Aguiar, Maíra Cardi e Thiago Nigro por Redes sociais
Tiago Nigro e Maíra Cardi por Redes sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Redes sociais
Maíra Cardi e Thiago Nigro por Reprodução
1 de 11
Maíra Cardi e filha por Reprodução/TikTok

Maíra contou que essa insegurança já causou situações constrangedoras no início da relação. Em uma delas, ela recusou uma bolsa de luxo que Nigro quis lhe dar, o que chegou a gerar uma discussão entre o casal.

O episódio mais marcante, segundo a coach, envolveu um hotel-fazenda que ela adorava. Thiago quis comprá-lo para presenteá-la, mas Maíra não conseguiu aceitar. “Eu aceitei e depois devolvi”, contou, explicando que tentou justificar a recusa com motivos práticos, como a gravidez e a dificuldade de administrar o local. No entanto, admitiu que a verdadeira razão era o medo do julgamento alheio.

Leia mais

Imagem - Tarot de domingo (5) tem recados sobre amor e reconciliação: veja a carta, recado e dica dos 12 signos

Tarot de domingo (5) tem recados sobre amor e reconciliação: veja a carta, recado e dica dos 12 signos

Imagem - Tarot do Dia: carta da Justiça pede equilíbrio e escolhas conscientes neste domingo (5)

Tarot do Dia: carta da Justiça pede equilíbrio e escolhas conscientes neste domingo (5)

Imagem - Anjo da Guarda: 3 signos precisarão de muita cautela e controle emocional extra neste 5 de outubro

Anjo da Guarda: 3 signos precisarão de muita cautela e controle emocional extra neste 5 de outubro

A fala de Maíra abriu debate nas redes sociais sobre autoestima, relacionamentos e o peso das críticas públicas que mulheres influentes costumam enfrentar. Para ela, o desafio tem sido equilibrar amor, independência e vulnerabilidade sem permitir que rótulos determinem suas escolhas.

Tags:

Maíra Cardi

Mais recentes

Imagem - Diego Hypólito relembra rotina de sacrifícios na ginástica: 'Não podíamos beber água'

Diego Hypólito relembra rotina de sacrifícios na ginástica: 'Não podíamos beber água'
Imagem - A psicologia explica qual o problema da pessoa que sempre interrompe os outros quando eles estão falando

A psicologia explica qual o problema da pessoa que sempre interrompe os outros quando eles estão falando
Imagem - Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica

Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica

MAIS LIDAS

Imagem - Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar
01

Por que um lado do papel alumínio é fosco e o outro brilhante; veja qual você deve usar

Imagem - Tarot de domingo (5) tem recados sobre amor e reconciliação: veja a carta, recado e dica dos 12 signos
02

Tarot de domingo (5) tem recados sobre amor e reconciliação: veja a carta, recado e dica dos 12 signos

Imagem - Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas
03

Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas

Imagem - Filho de Milton Nascimento desabafa após diagnóstico do pai: ‘meu melhor amigo está me deixando’
04

Filho de Milton Nascimento desabafa após diagnóstico do pai: ‘meu melhor amigo está me deixando’