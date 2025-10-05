Maíra Cardi revela que recusou presente milionário do marido Thiago Nigro: 'Medo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 16:00
A influenciadora e coach Maíra Cardi fez uma confissão inesperada sobre seu relacionamento com o empresário Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. Durante participação no podcast Parece Terapia, ela revelou ter dificuldade em aceitar presentes caros do marido por medo de ser julgada como “interesseira”.
Maíra Cardi
Maíra contou que essa insegurança já causou situações constrangedoras no início da relação. Em uma delas, ela recusou uma bolsa de luxo que Nigro quis lhe dar, o que chegou a gerar uma discussão entre o casal.
O episódio mais marcante, segundo a coach, envolveu um hotel-fazenda que ela adorava. Thiago quis comprá-lo para presenteá-la, mas Maíra não conseguiu aceitar. “Eu aceitei e depois devolvi”, contou, explicando que tentou justificar a recusa com motivos práticos, como a gravidez e a dificuldade de administrar o local. No entanto, admitiu que a verdadeira razão era o medo do julgamento alheio.
A fala de Maíra abriu debate nas redes sociais sobre autoestima, relacionamentos e o peso das críticas públicas que mulheres influentes costumam enfrentar. Para ela, o desafio tem sido equilibrar amor, independência e vulnerabilidade sem permitir que rótulos determinem suas escolhas.