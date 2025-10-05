CARTAS

Tarot do Dia: carta da Justiça pede equilíbrio e escolhas conscientes neste domingo (5)

Arcano maior indica momento de ponderação e alerta para consequências de decisões precipitadas

Fernanda Varela

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 00:01

Tarot: carta da Justiça Crédito: Reprodução

Neste domingo (5), a carta que guia o Tarot do Dia é a Justiça, um arcano maior que simboliza clareza, discernimento e a importância de agir com responsabilidade. A energia do momento pede que cada atitude seja tomada com consciência, já que tudo o que se faz hoje tende a gerar resultados claros no futuro.

Tarot 1 de 14

A Justiça mostra que não há espaço para impulsividade ou excesso emocional. É hora de analisar os dois lados de uma situação, pesar prós e contras e assumir compromissos de forma madura. No campo das relações, a carta alerta para diálogos francos e para a necessidade de alinhar expectativas, sem promessas vazias.

No trabalho, o arcano reforça a importância de cumprir prazos, regras e acordos. A mensagem é de seriedade e transparência: pequenas escolhas feitas de forma responsável podem evitar problemas maiores adiante.