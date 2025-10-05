Tarot do Dia: carta da Justiça pede equilíbrio e escolhas conscientes neste domingo (5)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 00:01
Neste domingo (5), a carta que guia o Tarot do Dia é a Justiça, um arcano maior que simboliza clareza, discernimento e a importância de agir com responsabilidade. A energia do momento pede que cada atitude seja tomada com consciência, já que tudo o que se faz hoje tende a gerar resultados claros no futuro.
Tarot
A Justiça mostra que não há espaço para impulsividade ou excesso emocional. É hora de analisar os dois lados de uma situação, pesar prós e contras e assumir compromissos de forma madura. No campo das relações, a carta alerta para diálogos francos e para a necessidade de alinhar expectativas, sem promessas vazias.
No trabalho, o arcano reforça a importância de cumprir prazos, regras e acordos. A mensagem é de seriedade e transparência: pequenas escolhas feitas de forma responsável podem evitar problemas maiores adiante.
No aspecto espiritual, a Justiça traz o recado de que o equilíbrio é a chave. Manter o centro, evitar extremos e cultivar práticas que tragam estabilidade mental e emocional serão atitudes essenciais. O Tarot do Dia lembra que cada decisão tem um reflexo, e que hoje a vida devolve exatamente na mesma medida do que é oferecido.