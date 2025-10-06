PROTEÇÃO

Anjos: entenda quem são os responsáveis pela sua proteção e como descobrir o seu

A astróloga Mônica Buonfiglio explica como os anjos da guarda atuam em cada pessoa e como identificar o seu protetor espiritual

Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 16:02

Anjo da guarda Crédito: Shutterstock/Reprodução

Equilibrar as energias é essencial para começar um novo ciclo com boas vibrações. E, segundo a astróloga e escritora Mônica Buonfiglio, os anjos têm papel direto nesse processo. Eles representam forças de luz que acompanham cada ser humano desde o nascimento, guiando, protegendo e ajudando a manter a alma em harmonia.

De acordo com Mônica, no momento em que uma pessoa nasce e dá a primeira respirada, o anjo da guarda se conecta à sua aura. “Todas as pessoas têm um anjo da guarda. Ele se acopla à energia da pessoa para mantê-la em expansão e equilíbrio”, explica a astróloga, que é autora de livros sobre os anjos cabalísticos.

A tradição cabalística reconhece 72 anjos, conhecidos como gênios da Cabala, e cada um deles rege determinados dias do ano. Assim, é possível descobrir qual é o seu anjo da guarda observando o dia e o mês de nascimento. Cada um desses protetores está ligado a uma categoria celestial e tem uma missão específica na vida da pessoa que protege.

Mônica cita exemplos curiosos: o anjo do Louro José, personagem que fazia dupla com Ana Maria Braga, era Mitzrael, número 60 da lista, pertencente à categoria dos Arcanjos. Ele simboliza a cura dos males do espírito e a afinidade com a natureza. Já o anjo de Ana Maria, Yesalel, número 13, pertence à categoria dos Querubins e representa inteligência, amizade e harmonia nos relacionamentos.

Além da identificação espiritual, a astróloga recomenda pequenas práticas para fortalecer a conexão com o anjo protetor e atrair boas energias. Uma das mais simples é o uso da cor vermelha. “Quando estiver com pouca energia, use algo vermelho, como uma pulseira, colar, brinco ou até um batom. Se preferir, leve um pequeno saquinho de veludo vermelho no bolso, próximo ao umbigo, para proteger sua energia vital”, orienta.