2 DE OUTUBRO

Dia do Anjo da Guarda: aprenda a chamar o seu para pedir proteção e receber sinais

Celebração em 2 de outubro reforça a importância do guardião que acompanha cada pessoa desde o nascimento

Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 00:01

O Dia do Anjo da Guarda, celebrado nesta quinta-feira (2), é um convite para renovar a fé e a confiança na presença do protetor espiritual que acompanha cada pessoa desde o nascimento. Segundo a tradição, o anjo da guarda tem a missão de vigiar, orientar e proteger, enviando sinais e boas energias em momentos de dificuldade ou decisão.

O papel do anjo da guarda

Muitas pessoas se perguntam por que os anjos dedicam sua existência a auxiliar os seres humanos. A resposta está na sua essência: quanto mais próximos da luz, mais humildes e generosos eles se tornam. Representam a paz, o amor e a fé, agindo sempre para que cultivemos caridade e esperança no dia a dia.

Ainda assim, é importante lembrar que cada um de nós tem livre-arbítrio. O anjo não interfere diretamente nas escolhas, mas envia sinais e conselhos que podem ser percebidos com atenção e sensibilidade. Reconhecer essas mensagens e aceitá-las é um exercício espiritual que pode transformar a rotina.

Como se aproximar do seu protetor

Manter contato com o anjo da guarda pode ser simples. A recomendação é convidá-lo para participar da vida cotidiana, reservando um momento de oração ao acordar e pedindo sabedoria para lidar com os desafios do dia. Conversar com o guardião em pensamento, agradecer pelas pequenas vitórias e até mesmo dividir alegrias fortalece essa conexão invisível.

A gratidão é um elemento essencial. Demonstrar reconhecimento pelas coisas boas, mesmo nos dias difíceis, ajuda a abrir espaço para a energia positiva. O anjo da guarda atua como um canal de esperança, mas precisa da abertura de cada pessoa para que a fé se manifeste plenamente.

Crie um altar e faça um ritual simples

Uma das formas de reforçar a proximidade é preparar um pequeno altar em casa. Escolha um ambiente tranquilo, como o quarto, e coloque flores, um copo de água filtrada e objetos que tragam paz, como amuletos ou imagens sagradas. A vela branca é tradicional, pois simboliza luz e pureza. Ela deve ser acesa em um local seguro, longe de tecidos, eletrônicos e materiais inflamáveis, sempre com atenção redobrada (jamais deixe ela acesa s não tiver ninguém em casa, pois há risco de incêndio).

O ritual pode ser feito segurando um amuleto, como uma medalha do anjo da guarda ou um cristal, e mentalizando a presença protetora. Nesse momento, é indicado recitar a oração dedicada ao anjo, pedindo que envolva sua vida em um círculo de defesa contra influências negativas.

Oração ao Anjo da Guarda

“Meu companheiro de todas as horas, amigo de todos os momentos, tanto os de alegria como os de sofrimento, guia meus passos, meus pensamentos e minhas ações, cria em redor de mim um círculo de defesa contra os fluidos, influências ou interferências que possam afetar-me o corpo ou a mente, ajudando-me também estarás te ajudando, num intercâmbio de amor, de paz e de compreensão. Seja o meu porta-voz diante de outros espíritos superiores, médicos ou cientistas, professores ou sacerdotes, guias ou amigos para que me dirijam na solução dos meus problemas físico-espirituais.

Agradeço-te sinceramente toda a assistência que me prestaste, toda orientação que imprimiste à minha vida, socorrendo-me nas horas aflitivas, consolando-me nas épocas de amarguras e sugerindo-me a prática do amor e da caridade. Que Deus te dê mais luz, força e poder como recompensa pelo esforço, dedicação e afeto que demonstras no cumprimento de tão importante missão.

Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumina. Amém.”

Passo a passo do ritual de proteção

1. Escolha um local tranquilo e prepare um pequeno altar

2. Coloque flores, um copo de água filtrada e um amuleto de fé

3. Acenda uma vela branca em segurança e mentalize seu pedido

4. Segure o amuleto e faça a oração do anjo da guarda

5. Deixe a vela queimar até o fim, troque a água sempre que sentir necessidade