FÉRIAS

Parque da Nasa e vila dos dinossauros: conheça 5 hotéis com atrações inovadoras para crianças

Além do entretenimento, muitos oferecem pacotes com descontos e programação especial de verão

Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:40

Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ)

Os últimos meses do ano são o convite perfeito para desacelerar e viver momentos em família. E para quem quer fugir do comum nas férias de fim de ano, hotéis no Brasil têm apostado em experiências únicas, que vão de um parque temático da Nasa a uma vila com dinossauros em tamanho real. Além do entretenimento, muitos oferecem pacotes com descontos e programação especial de verão.

Le Canton (Teresópolis, RJ)

Na Região Serrana do Rio, o resort Le Canton combina charme, conforto e diversão com uma atração exclusiva: o Space Bounce Park, maior parque temático inflável da Nasa. O espaço inclui foguete de 14 metros de altura, tobogãs gigantes, piscina de espumas, corrida de obstáculos e até uma arena de futebol inflável. A programação de fim de ano também inclui teatro infantil, arraiá, clínicas esportivas e atividades com atletas como Danielle Hypólito e Minotouro. O hotel oferece descontos nas diárias e pacotes para toda a família. Mais informações: (21) 99946-2326 / lecanton.com.br.

Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ)

Entre montanhas e clima acolhedor, o Hotel Fazenda Vilarejo é o destino ideal para quem busca sossego e diversão rural. No sistema all inclusive, o cardápio valoriza a culinária do Vale do Café, com caldos, doces caseiros e o famoso churrasco de chão. Um dos grandes destaques é a Vila Dino, espaço temático com réplicas de dinossauros, trilha interativa e laboratório de paleontologia. O hotel ainda conta com piscinas, recreação infantil, visita à Cachaçaria Vilarejo e loja de produtos artesanais. Mais informações: (24) 2397-0011 / hotelfazendavilarejo.com.br

Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ)

Com clima quente o ano inteiro, o Hotel Vilarejo Praia é o único resort all inclusive da Região dos Lagos. As férias de fim de ano terão atividades para todas as idades, com destaque para o Aqua Vila, um complexo aquático com toboáguas, fontes interativas e baldão de mil litros. A programação inclui festas temáticas, música ao vivo e jantares especiais. Há ainda jacuzzi com vista para o mar, spa, cinema, academia e recreação infantil. Duas crianças de até 12 anos não pagam hospedagem. Mais informações: (22) 2764-4300 / hotelvilarejopraia.com.br

Arcobaleno (Porto Seguro, BA)

Na badalada Praia de Taperapuan, o Arcobaleno é sinônimo de conforto e lazer. O hotel all inclusive oferece seis refeições diárias e duas opções de regime: o Premium e o Max Premium, com bebidas importadas e 15 rótulos de cerveja. A infraestrutura inclui três piscinas, redário, espaço kids, clube de praia e até uma quadra de pickleball, além de shows e atividades diárias. O ambiente familiar e as mascotes Topetinho e Balena garantem a diversão das crianças. Mais informações: (73) 99914-5303 / hotelarcobaleno.com.br

Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN)

Localizado na Praia de Ponta Negra, o Vogal Luxury Beach Hotel & Spa é ideal para quem busca descanso com sofisticação. As suítes têm vista para o mar, varanda e banheira de hidromassagem dupla. O hotel conta com cinco piscinas ao ar livre, spa L’Occitane, beach service e dois restaurantes de alto padrão comandados pelo chef Jomair Moreira. É uma das opções mais exclusivas do Nordeste para quem quer encerrar o ano com luxo e tranquilidade. Mais informações: (84) 3227-1000 / vogalhotel.com.br

