Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Parque da Nasa e vila dos dinossauros: conheça 5 hotéis com atrações inovadoras para crianças

Além do entretenimento, muitos oferecem pacotes com descontos e programação especial de verão

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:40

Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ)
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) Crédito: Reprodução

Os últimos meses do ano são o convite perfeito para desacelerar e viver momentos em família. E para quem quer fugir do comum nas férias de fim de ano, hotéis no Brasil têm apostado em experiências únicas, que vão de um parque temático da Nasa a uma vila com dinossauros em tamanho real. Além do entretenimento, muitos oferecem pacotes com descontos e programação especial de verão.

Leia mais

Imagem - Superlua promete espetáculo no céu e emoções intensas para Áries e outros signos; veja horário do fenômeno

Superlua promete espetáculo no céu e emoções intensas para Áries e outros signos; veja horário do fenômeno

Imagem - Veja como fazer oferendas simples para agradecer aos Orixás e renovar as energias em casa

Veja como fazer oferendas simples para agradecer aos Orixás e renovar as energias em casa

Imagem - Quer comprar mansão, lancha ou carros de Romário? Veja bens que serão leiloados

Quer comprar mansão, lancha ou carros de Romário? Veja bens que serão leiloados

Le Canton (Teresópolis, RJ)

Na Região Serrana do Rio, o resort Le Canton combina charme, conforto e diversão com uma atração exclusiva: o Space Bounce Park, maior parque temático inflável da Nasa. O espaço inclui foguete de 14 metros de altura, tobogãs gigantes, piscina de espumas, corrida de obstáculos e até uma arena de futebol inflável. A programação de fim de ano também inclui teatro infantil, arraiá, clínicas esportivas e atividades com atletas como Danielle Hypólito e Minotouro. O hotel oferece descontos nas diárias e pacotes para toda a família. Mais informações: (21) 99946-2326 / lecanton.com.br.

Le Canton (Teresópolis, RJ)

Le Canton (Teresópolis, RJ) por Reprodução
Le Canton (Teresópolis, RJ) por Reprodução
Le Canton (Teresópolis, RJ) por Reprodução
Le Canton (Teresópolis, RJ) por Reprodução
Le Canton (Teresópolis, RJ) por Reprodução
Le Canton (Teresópolis, RJ) por Reprodução
Le Canton (Teresópolis, RJ) por Reprodução
Le Canton (Teresópolis, RJ) por Reprodução
Le Canton (Teresópolis, RJ) por Reprodução
Le Canton (Teresópolis, RJ) por Reprodução
Le Canton (Teresópolis, RJ) por Reprodução
1 de 11
Le Canton (Teresópolis, RJ) por Reprodução

Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ)

Entre montanhas e clima acolhedor, o Hotel Fazenda Vilarejo é o destino ideal para quem busca sossego e diversão rural. No sistema all inclusive, o cardápio valoriza a culinária do Vale do Café, com caldos, doces caseiros e o famoso churrasco de chão. Um dos grandes destaques é a Vila Dino, espaço temático com réplicas de dinossauros, trilha interativa e laboratório de paleontologia. O hotel ainda conta com piscinas, recreação infantil, visita à Cachaçaria Vilarejo e loja de produtos artesanais. Mais informações: (24) 2397-0011 / hotelfazendavilarejo.com.br

Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ)

Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
1 de 16
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução

Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ)

Com clima quente o ano inteiro, o Hotel Vilarejo Praia é o único resort all inclusive da Região dos Lagos. As férias de fim de ano terão atividades para todas as idades, com destaque para o Aqua Vila, um complexo aquático com toboáguas, fontes interativas e baldão de mil litros. A programação inclui festas temáticas, música ao vivo e jantares especiais. Há ainda jacuzzi com vista para o mar, spa, cinema, academia e recreação infantil. Duas crianças de até 12 anos não pagam hospedagem. Mais informações: (22) 2764-4300 / hotelvilarejopraia.com.br

Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ)

Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução
1 de 21
Hotel Vilarejo Praia (Rio das Ostras, RJ) por Reprodução

Arcobaleno (Porto Seguro, BA)

Na badalada Praia de Taperapuan, o Arcobaleno é sinônimo de conforto e lazer. O hotel all inclusive oferece seis refeições diárias e duas opções de regime: o Premium e o Max Premium, com bebidas importadas e 15 rótulos de cerveja. A infraestrutura inclui três piscinas, redário, espaço kids, clube de praia e até uma quadra de pickleball, além de shows e atividades diárias. O ambiente familiar e as mascotes Topetinho e Balena garantem a diversão das crianças. Mais informações: (73) 99914-5303 / hotelarcobaleno.com.br

Arcobaleno (Porto Seguro, BA)

Arcobaleno (Porto Seguro, BA) por Reprodução
Arcobaleno (Porto Seguro, BA) por Reprodução
Arcobaleno (Porto Seguro, BA) por Reprodução
Arcobaleno (Porto Seguro, BA) por Reprodução
Arcobaleno (Porto Seguro, BA) por Reprodução
Arcobaleno (Porto Seguro, BA) por Reprodução
Arcobaleno (Porto Seguro, BA) por Reprodução
Arcobaleno (Porto Seguro, BA) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
Fazenda Vilarejo (Conservatória, RJ) por Reprodução
1 de 11
Arcobaleno (Porto Seguro, BA) por Reprodução

Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN)

Localizado na Praia de Ponta Negra, o Vogal Luxury Beach Hotel & Spa é ideal para quem busca descanso com sofisticação. As suítes têm vista para o mar, varanda e banheira de hidromassagem dupla. O hotel conta com cinco piscinas ao ar livre, spa L’Occitane, beach service e dois restaurantes de alto padrão comandados pelo chef Jomair Moreira. É uma das opções mais exclusivas do Nordeste para quem quer encerrar o ano com luxo e tranquilidade. Mais informações: (84) 3227-1000 / vogalhotel.com.br

Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN)

Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN) por Reprodução
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN) por Reprodução
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN) por Reprodução
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN) por Reprodução
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN) por Reprodução
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN) por Reprodução
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN) por Reprodução
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN) por Reprodução
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN) por Reprodução
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN) por Reprodução
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN) por Reprodução
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN) por Reprodução
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN) por Reprodução
1 de 13
Vogal Luxury Beach Hotel & Spa (Natal, RN) por Reprodução

Dos destinos de serra às praias paradisíacas, essas opções reúnem conforto, experiências únicas e diversão para toda a família, o cenário perfeito para começar o novo ano em grande estilo.

Tags:

Férias Verão Crianças Dinossauros

Mais recentes

Imagem - Telespectadores pedem expulsão de ator baiano Fernando Sampaio após bate boca com Gaby Spanic: ‘só se mete com mulheres’

Telespectadores pedem expulsão de ator baiano Fernando Sampaio após bate boca com Gaby Spanic: ‘só se mete com mulheres’
Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
Imagem - Edgar Moura, viúvo de Gilberto Braga detona Manuela Dias, após rumo de ‘Vale Tudo’: ‘faltou talento’

Edgar Moura, viúvo de Gilberto Braga detona Manuela Dias, após rumo de ‘Vale Tudo’: ‘faltou talento’

MAIS LIDAS

Imagem - Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul
01

Dunas gigantes, lagoa esmeralda e a lenda da sereia: conheça oásis mais famoso da América do Sul

Imagem - Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil
02

Concursos públicos oferecem mais de 7 mil vagas com salários de até R$ 44 mil

Imagem - Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos
03

Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos

Imagem - Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer
04

Jogadores e clubes manifestam apoio a Everton Ribeiro após cirurgia para tratar câncer