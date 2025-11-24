TENSÃO

Alcione vive momento tenso com fãs durante passeio em shopping de Lisboa

Cantora aproveitava intervalo da turnê em Portugal quando uma abordagem de admiradores gerou desconforto

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 10:27

Alcione se irrita com fãs durante passeio em shopping de Lisboa; equipe nega climão Crédito: Reprodução

Alcione está lotando teatros e casas de show em sua passagem por Portugal, mas nem tudo tem sido música. Durante um intervalo na agenda, a artista decidiu passear pelo Shopping Colombo, em Lisboa, onde acabou protagonizando um momento de tensão com fãs que circulavam pelo local.

De acordo com informações reveladas pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, a cantora usava o dia de folga para fazer compras discretamente, a bordo de um carrinho motorizado. Assim que um grupo de admiradores tentou se aproximar para pedir fotos, Alcione teria mostrado incômodo e sinalizado que preferia seguir o passeio sem interrupções.

Testemunhas afirmam que alguns fãs ficaram frustrados com a recusa, interpretada por parte do público como falta de paciência. Ainda assim, a cantora aceitou tirar uma foto com um vendedor de uma das lojas em que entrou, o que gerou comentários sobre o clima estranho que se formou no corredor do shopping.