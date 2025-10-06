Acesse sua conta
Veja como fazer oferendas simples para agradecer aos Orixás e renovar as energias em casa

Pequenos gestos de gratidão fortalecem a fé e a conexão espiritual com as divindades

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:50

Orixás / Obra de Carybé
Orixás / Obra de Carybé Crédito: Reprodução

Demonstrar gratidão é uma das formas mais bonitas de manter a fé viva e equilibrar as energias do lar. No candomblé e na umbanda, os Orixás recebem com alegria as oferendas feitas com respeito e sinceridade, e não é preciso grandes rituais para isso. Gestos simples, realizados com o coração aberto, são suficientes para expressar amor e agradecimento às forças espirituais que nos acompanham todos os dias.

Oxalá

Uma das oferendas mais universais é a vela branca. Acender uma vela em um copo com água, em um local limpo e tranquilo da casa, é uma forma de saudar todos os Orixás, pedindo proteção, paz e equilíbrio. O fogo representa a fé, e a água, o caminho da purificação.

Para Oxum, Orixá das águas doces, do amor e da fertilidade, flores são sempre bem-vindas. Rosas amarelas ou flores brancas colocadas em um vaso com água e perfume são símbolo de harmonia e prosperidade. O gesto também pode ser acompanhado de uma prece pedindo serenidade e amor verdadeiro.

Iemanjá, a Rainha do Mar, é reverenciada com frutas frescas como melão, uva verde ou pêra. Montar um pequeno prato bonito e limpo com essas frutas, agradecer pela proteção e depois compartilhá-las com a família é um gesto simbólico de união e fé.

Ogum, o guerreiro e abridor de caminhos, pode ser homenageado com um copo de cerveja clara, acompanhado de palavras de gratidão pela coragem e pela força para vencer os desafios do dia a dia.

Independentemente da oferenda, o mais importante é a intenção. O ambiente deve estar limpo, e cada gesto deve vir do coração. Afinal, os Orixás reconhecem a pureza das ações e respondem à sinceridade da fé.

