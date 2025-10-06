Quem matou Odete Roitman? Manuela Dias revela lista de 5 suspeitos em 'Vale Tudo'; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:01
O remake de Vale Tudo chega a um de seus momentos mais aguardados: a morte de Odete Roitman. A cena vai ao ar nesta segunda-feira (06) e promete mobilizar milhões de telespectadores, assim como aconteceu em 1988. Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias abriu o jogo sobre o mistério e revelou quem são os cinco principais suspeitos.
“Também fiquei apaixonada pela Odete. Deu dó de matar”, admitiu Manuela, destacando o peso da decisão criativa. Segundo a autora, o desfecho passou por mudanças ao longo da trama. “O assassino já mudou algumas vezes durante o processo. Depois mudou de novo. Isso foi se construindo”, explicou.
Para manter o segredo, a produção gravou dez finais diferentes, com os cinco suspeitos ora cometendo o crime, ora sendo inocentados. Até mesmo os atores seguem sem saber quem realmente tirou a vida da vilã. “Apenas eu e o diretor artístico, Paulo Silvestrini, sabemos quem é o verdadeiro assassino”, garantiu Manuela.
5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
Apesar da pressão do público, Manuela garante que encara as críticas como parte do processo. “Escrever uma novela das nove é lidar diariamente com críticas. Tento aprender com elas e não apenas sofrer. Sinto que arriscamos, demos tudo de nós e buscamos fazer o melhor para esse remake de Vale Tudo”, concluiu.