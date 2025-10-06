Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem matou Odete Roitman? Manuela Dias revela lista de 5 suspeitos em 'Vale Tudo'; confira

Autora garante que apenas ela e o diretor sabem quem matou a vilã

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:01

Odete Roitman (Débora Bloch) em
Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: TV Globo/Reprodução

O remake de Vale Tudo chega a um de seus momentos mais aguardados: a morte de Odete Roitman. A cena vai ao ar nesta segunda-feira (06) e promete mobilizar milhões de telespectadores, assim como aconteceu em 1988. Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias abriu o jogo sobre o mistério e revelou quem são os cinco principais suspeitos.

“Também fiquei apaixonada pela Odete. Deu dó de matar”, admitiu Manuela, destacando o peso da decisão criativa. Segundo a autora, o desfecho passou por mudanças ao longo da trama. “O assassino já mudou algumas vezes durante o processo. Depois mudou de novo. Isso foi se construindo”, explicou.

Para manter o segredo, a produção gravou dez finais diferentes, com os cinco suspeitos ora cometendo o crime, ora sendo inocentados. Até mesmo os atores seguem sem saber quem realmente tirou a vida da vilã. “Apenas eu e o diretor artístico, Paulo Silvestrini, sabemos quem é o verdadeiro assassino”, garantiu Manuela.

Quem são os suspeitos?

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo
Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias abriu o jogo sobre o mistério e revelou quem são os cinco principais suspeitos por Reprodução/TV Globo
1 - César (Cauã Reymond): marido da ricaça, descobriu que herdaria metade dos bens caso ela morresse e chegou a comentar isso com o amigo Olavo por Reprodução/TV Globo
2 - Celina (Malu Galli): irmã de Odete, foi alvo de humilhações durante anos e ainda descobriu que a vilã escondeu o paradeiro de Leonardo por Marcos Serra Lima/TV Globo
3 - Heleninha (Paolla Oliveira): filha de Odete, carrega a dor de ter sido culpada pela morte do irmão gêmeo por Reprodução/Globo
Filho de Odete, Leonardo (Guilherme Magon), não morreu, mas sim foi escondido pela mãe em uma cadeira de rodas após um acidente que ela causou por Reprodução
4 - Marco Aurélio (Alexandre Nero): ameaçou matar a empresária após saber que ela descobriu um roubo cometido por ele. Ambos já tiveram embates fatais por Reprodução
5 - Maria de Fátima (Bella Campos): chegou a ser apontada como suspeita, mas a dramaturgia da Globo descartou a possibilidade de ela ser a assassina por Reprodução/TV Globo
Beatriz Segall viveu a marcante Odete Roitman em Vale Tudo (1988) por Reprodução/TV Globo
1 de 9
Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" por Repprodução/TV Globo

Apesar da pressão do público, Manuela garante que encara as críticas como parte do processo. “Escrever uma novela das nove é lidar diariamente com críticas. Tento aprender com elas e não apenas sofrer. Sinto que arriscamos, demos tudo de nós e buscamos fazer o melhor para esse remake de Vale Tudo”, concluiu.

Leia mais

Imagem - Conheça os sinais da demência por corpos de Lewy

Conheça os sinais da demência por corpos de Lewy

Imagem - 5 alimentos para fortalecer a imunidade

5 alimentos para fortalecer a imunidade

Imagem - 8 nomes perfeitos para gatos curiosos

8 nomes perfeitos para gatos curiosos

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Leitores do CORREIO apontam Eugênio como principal suspeito pela morte de Odete Roitman em ‘Vale Tudo’

Resumo de ‘Vale Tudo’: Odete Roitman é assassinada em quarto do Copacabana Palace nesta segunda (6)

Manuela Dias revela ter gravado dez finais para 'Vale Tudo' e mantém mistério sobre morte de Odete Roitman

Como foi a morte de Odete Roitman na primeira versão de 'Vale Tudo'

Últimos capítulos de 'Vale Tudo': veja resumo dos capítulos de 06 a 17 de outubro

Tags:

Vale Tudo Odete Roitman

Mais recentes

Imagem - Superlua promete espetáculo no céu e emoções intensas para Áries e outros signos; veja horário do fenômeno

Superlua promete espetáculo no céu e emoções intensas para Áries e outros signos; veja horário do fenômeno
Imagem - Homem nu pede selfie para influenciadora em trilha e depois a persegue; vídeo

Homem nu pede selfie para influenciadora em trilha e depois a persegue; vídeo
Imagem - Veja como fazer oferendas simples para agradecer aos Orixás e renovar as energias em casa

Veja como fazer oferendas simples para agradecer aos Orixás e renovar as energias em casa

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
01

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Imagem - Lar de idosos em condições precárias é fechado em Salvador
02

Lar de idosos em condições precárias é fechado em Salvador

Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador
03

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
04

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local