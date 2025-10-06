NOVELA DAS 9

Quem matou Odete Roitman? Manuela Dias revela lista de 5 suspeitos em 'Vale Tudo'; confira

Autora garante que apenas ela e o diretor sabem quem matou a vilã

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 13:01

Odete Roitman (Débora Bloch) em "Vale Tudo" Crédito: TV Globo/Reprodução

O remake de Vale Tudo chega a um de seus momentos mais aguardados: a morte de Odete Roitman. A cena vai ao ar nesta segunda-feira (06) e promete mobilizar milhões de telespectadores, assim como aconteceu em 1988. Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias abriu o jogo sobre o mistério e revelou quem são os cinco principais suspeitos.

“Também fiquei apaixonada pela Odete. Deu dó de matar”, admitiu Manuela, destacando o peso da decisão criativa. Segundo a autora, o desfecho passou por mudanças ao longo da trama. “O assassino já mudou algumas vezes durante o processo. Depois mudou de novo. Isso foi se construindo”, explicou.

Para manter o segredo, a produção gravou dez finais diferentes, com os cinco suspeitos ora cometendo o crime, ora sendo inocentados. Até mesmo os atores seguem sem saber quem realmente tirou a vida da vilã. “Apenas eu e o diretor artístico, Paulo Silvestrini, sabemos quem é o verdadeiro assassino”, garantiu Manuela.

Quem são os suspeitos?

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' 1 de 9