Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça os sinais da demência por corpos de Lewy

Condição prejudica a função neuronal nas regiões ligadas ao pensamento, ao movimento, à atenção e à percepção visual

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:43

A demência por corpos de Lewy é uma doença neurodegenerativa (Imagem: Svetlana Bulatovic | Shutterstock)
A demência por corpos de Lewy é uma doença neurodegenerativa Crédito: Imagem: Svetlana Bulatovic | Shutterstock

O diagnóstico recente de Demência por Corpos de Lewy (DCL) atribuído ao cantor Milton Nascimento reacende a atenção para essa forma de doença, menos conhecida que o Alzheimer e com características próprias. Essa condição prejudica a função neuronal nas regiões ligadas ao pensamento, ao movimento, à atenção e à percepção visual.

“A demência por corpos de Lewy é uma doença neurodegenerativa, considerada a segunda mais comum depois do Alzheimer. Ela ocorre devido ao acúmulo de proteínas anormais no cérebro, que comprometem as conexões entre os neurônios e prejudicam a comunicação nessa rede complexa de informações”, explica Felipe Vecchi, geriatra e diretor médico e operacional dos residenciais Cora e Vivace, da BSL Saúde.

Sinais da demência por corpos de Lewy

Essa demência costuma apresentar quadro misto, com manifestações cognitivas, motoras e neuropsiquiátricas. “Quando alterações cognitivas começam a prejudicar atividades do dia a dia é preciso acender um sinal de alerta. No caso da demência por corpos de Lewy, além da alteração cognitiva, chamam atenção sintomas como alterações de sono, agitação noturna, alucinações visuais e quedas repetidas”, alerta Felipe Vecchi.

Os principais sinais da doença incluem:

  • Flutuações cognitivas e de atenção: períodos de mais lucidez intercalados com confusão ou desorientação (sintoma característico de DCL);
  • Alucinações visuais recorrentes bem formadas: imaginar pessoas ou objetos que não existem é um sinal bastante sugestivo da doença;
  • Sintomas parkinsonianos: rigidez, tremores ou lentidão de movimentos podem se manifestar ao lado dos sintomas cognitivos;
  • Transtorno comportamental do sono REM (RCL): pessoas podem agir no sonho, movimentando-se ou falando enquanto dormem. Esse fenômeno é considerado sinal precoce em muitos casos;
  • Sintomas autonômicos e não-motores: hipotensão ortostática (queda de pressão ao se levantar), constipação, alterações de controle vesical, disfunção gastrointestinal.

Distinções entre os sinais de DCL, Alzheimer e Parkinson

Os sinais da demência por corpos de Lewy podem se sobrepor aos de Alzheimer ou Parkinson, o que torna o diagnóstico mais desafiador, exigindo atenção especializada. “No Alzheimer, os primeiros sinais costumam estar ligados à memória, que é a função mais precocemente afetada. Já a demência por corpos de Lewy se manifesta inicialmente com alterações cognitivas acompanhadas de mudanças de comportamento, distúrbios do sono e sintomas como tremores ou rigidez muscular, muito semelhantes ao Parkinson”, explica Felipe Vecchi.

Em contrapartida, no Parkinson os sinais motores aparecem primeiro e só depois pode surgir a demência, enquanto na demência por corpos de Lewy as alterações cognitivas precedem os sintomas motores. A diferença principal está na ordem dos sintomas, e reconhecer essas distinções é fundamental para o diagnóstico correto e para orientar o plano de cuidado.

A demência por corpos de Lewy apresenta algumas diferenças do Alzheimer e do Parkinson (Imagem: estetoscópio | shutterstock)
A demência por corpos de Lewy apresenta algumas diferenças do Alzheimer e do Parkinson Crédito: Imagem: estetoscópio | shutterstock

Diferenciando DCL de Alzheimer e Parkinson

A demência por corpos de Lewy compartilha aspectos com o Alzheimer, como o declínio cognitivo, e com o Parkinson, como os sintomas motores. Mas há distinções importantes entre as condições, tais como:

  • Na DCL, os sintomas cognitivos aparecem no início, ou logo após o começo dos sintomas parkinsonianos, enquanto no Parkinson com demência a progressão motora precede o declínio cognitivo por mais de um ano;
  • As alucinações visuais bem-estruturadas e flutuações de atenção são muito mais comuns na DCL do que no Alzheimer;
  • A sensibilidade extrema a antipsicóticos é uma peculiaridade da DCL. Medicamentos usados em Alzheimer ou em alucinações podem provocar efeitos adversos graves em pacientes com DCL;
  • Biomarcadores de core (como cintilografia dopaminérgica, PET, imagem cardíaca, eletroencefalograma) e substância patológica (α-sinucleína nos corpos de Lewy) ajudam no diagnóstico diferencial.

Estratégias para preservar qualidade de vida

Embora a demência por corpos de Lewy ainda não tenha cura, intervenções multidisciplinares podem melhorar a convivência, retardar a progressão dos sintomas e aliviar o sofrimento. “É uma condição neurodegenerativa progressiva. Nosso objetivo não é reverter o quadro, mas, sim, desacelerar a evolução dos sintomas e garantir que o paciente permaneça ativo e funcional pelo maior tempo possível”, destaca o geriatra.

Algumas estratégias para preservar a qualidade de vida do paciente com demência por corpos de Lewy são:

  • Tratamento medicamentoso ajustado: inibidores da colinesterase são considerados de primeira linha para sintomas cognitivos em DCL;
  • Gestão dos sintomas não cognitivos: tratar alucinações, depressão, oscilação de humor e sintomas motores com cautela, evitando antipsicóticos de alto risco;
  • Cuidados não farmacológicos: rotina estruturada, ambientes seguros, estímulos cognitivos, atividades físicas adaptadas e socialização são fundamentais para manter funcionalidade e bem-estar;
  • Intervenções auxiliadoras: fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia podem ajudar na mobilidade, no equilíbrio e na comunicação;
  • Apoio à família e aos cuidadores: orientação, grupos de suporte, planejamento antecipado (planejamento de cuidados e decisões antecipadas) são cruciais para reduzir a sobrecarga.

O planejamento de cuidado é indispensável. É preciso preparar a família e educar o cuidador para lidar com as fases da doença, organizar rede de apoio e manter o paciente estimulado sempre com segurança e dignidade. “Não se trata apenas de oferecer carinho, mas também processos seguros, atividades personalizadas e rotinas que respeitem os limites e interesses de cada idoso”, orienta Felipe Vecchi.

Por outro lado, é preciso também prestar atenção nos cuidadores. O geriatra alerta que não é incomum ver familiares adoecendo antes do próprio paciente de tanto se dedicarem ao cuidado sem apoio. Por isso, os residenciais e redes de suporte são fundamentais para equilibrar amor, responsabilidade e qualidade de vida.

Por Andressa Marques

Mais recentes

Imagem - Embarcação pega fogo em Madre de Deus; veja imagens

Embarcação pega fogo em Madre de Deus; veja imagens
Imagem - Adolescente de 12 anos morre após atirar em si mesmo ao manusear arma do pai na Bahia

Adolescente de 12 anos morre após atirar em si mesmo ao manusear arma do pai na Bahia
Imagem - Jovem de 19 anos desaparece após entrar no mar em praia de Salvador

Jovem de 19 anos desaparece após entrar no mar em praia de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
01

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Imagem - Lar de idosos em condições precárias é fechado em Salvador
02

Lar de idosos em condições precárias é fechado em Salvador

Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador
03

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Imagem - Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local
04

Cliente fica 'preso' em estacionamento de shopping após carro clonado entrar no mesmo local