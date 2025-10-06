SUSTO

Bala perdida atinge fórum em Salvador após jogo do Bahia

Caso foi registrado por volta das 21 horas

Disparo de arma de fogo atingiu vidraça do Fórum Orlando Gomes Crédito: Divulgação/TJ-BA

Uma bala perdida atingiu uma das salas do Fórum Orlando Gomes, prédio anexo ao Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, na noite de domingo (5). O prédio fica localizado próximo à Arena Fonte Nova, onde acontecia o jogo entre Bahia e Flamengo. Por volta das 21 horas, uma confusão foi registrada na rua do Tingui, em Nazaré.

A Polícia Militar confirmou o registro do episódio. Segundo a corporação, policiais da 17º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que reforçavam o policiamento nas imediações do estádio, foram acionados para uma ocorrência envolvendo um homem atingido por disparo de arma de fogo em uma das pernas.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Procurada, a Polícia Civil disse que não registrou a ocorrência. A partida de futebol foi iniciada às 18h30.