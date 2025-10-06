Bala perdida atinge fórum em Salvador após jogo do Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 14:48
Uma bala perdida atingiu uma das salas do Fórum Orlando Gomes, prédio anexo ao Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, na noite de domingo (5). O prédio fica localizado próximo à Arena Fonte Nova, onde acontecia o jogo entre Bahia e Flamengo. Por volta das 21 horas, uma confusão foi registrada na rua do Tingui, em Nazaré.
A Polícia Militar confirmou o registro do episódio. Segundo a corporação, policiais da 17º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que reforçavam o policiamento nas imediações do estádio, foram acionados para uma ocorrência envolvendo um homem atingido por disparo de arma de fogo em uma das pernas.
Bala perdida atinge fórum em Salvador
A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Procurada, a Polícia Civil disse que não registrou a ocorrência. A partida de futebol foi iniciada às 18h30.
Uma bala perdida atingiu a vidraça do prédio anexo ao Fórum Ruy Barbosa. Em nota, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) informou que o fato foi constatado na manhã desta segunda-feira (6). Os trabalhos são realizados normalmente no fórum.