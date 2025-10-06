Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bala perdida atinge fórum em Salvador após jogo do Bahia

Caso foi registrado por volta das 21 horas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 14:48

Disparo de arma de fogo atingiu vidraça do Fórum Orlando Gomes
Disparo de arma de fogo atingiu vidraça do Fórum Orlando Gomes Crédito: Divulgação/TJ-BA

Uma bala perdida atingiu uma das salas do Fórum Orlando Gomes, prédio anexo ao Fórum Ruy Barbosa, em Salvador, na noite de domingo (5). O prédio fica localizado próximo à Arena Fonte Nova, onde acontecia o jogo entre Bahia e Flamengo. Por volta das 21 horas, uma confusão foi registrada na rua do Tingui, em Nazaré. 

A Polícia Militar confirmou o registro do episódio. Segundo a corporação, policiais da 17º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), que reforçavam o policiamento nas imediações do estádio, foram acionados para uma ocorrência envolvendo um homem atingido por disparo de arma de fogo em uma das pernas. 

Bala perdida atinge fórum em Salvador

Bala perdida atinge fórum em Salvador por Reprodução
Nota de esclarecimento do TJ-BA por Divulgação
Disparo de arma de fogo atingiu vidraça do Fórum Orlando Gomes por Divulgação/TJ-BA
Fórum Ruy Barbosa por Reprodução/Google Street View
1 de 4
Bala perdida atinge fórum em Salvador por Reprodução

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Procurada, a Polícia Civil disse que não registrou a ocorrência. A partida de futebol foi iniciada às 18h30. 

Uma bala perdida atingiu a vidraça do prédio anexo ao Fórum Ruy Barbosa. Em nota, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) informou que o fato foi constatado na manhã desta segunda-feira (6). Os trabalhos são realizados normalmente no fórum. 

Leia mais

Imagem - Jovem perde parte do intestino após ser atingida por 'bala perdida' no Vale das Pedrinhas

Jovem perde parte do intestino após ser atingida por 'bala perdida' no Vale das Pedrinhas

Imagem - Bala perdida atinge carro de narrador esportivo em Salvador: 'Nasci de novo'

Bala perdida atinge carro de narrador esportivo em Salvador: 'Nasci de novo'

Imagem - Prédio onde ACM Neto trabalha é atingido por bala perdida em Salvador

Prédio onde ACM Neto trabalha é atingido por bala perdida em Salvador

Mais recentes

Imagem - Salvador é destaque em guia internacional por projeto de rua segura

Salvador é destaque em guia internacional por projeto de rua segura
Imagem - Intoxicação por metanol expõe dependência social do álcool

Intoxicação por metanol expõe dependência social do álcool
Imagem - Corpo de jovem que se afogou na praia de Armação é encontrado

Corpo de jovem que se afogou na praia de Armação é encontrado

MAIS LIDAS

Imagem - Corpo de jovem que se afogou na praia de Armação é encontrado
01

Corpo de jovem que se afogou na praia de Armação é encontrado

Imagem - Jogador do Bahia, Everton Ribeiro descobre que está com câncer e passa por cirurgia
02

Jogador do Bahia, Everton Ribeiro descobre que está com câncer e passa por cirurgia

Imagem - Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica
03

Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica

Imagem - Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’
04

Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’