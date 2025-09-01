Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prédio onde ACM Neto trabalha é atingido por bala perdida em Salvador

Disparo atravessou uma porta interna e parou no elevador social do edifício

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16:47

Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto mostrou as marcas do tiroteio
Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto mostrou as marcas do tiroteio Crédito: Reprodução

O prédio comercial onde funciona o escritório do União Brasil na Bahia foi atingido por uma bala perdida na tarde de domingo (31), na Avenida Garibaldi, em Salvador. O disparo atravessou uma porta interna e parou no elevador social do edifício. O relato foi contado pelo ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional da legenda, ACM Neto, onde trabalha diariamente.

Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (1º), Neto relatou o ocorrido ao chegar ao local de trabalho. “Aqui funciona a sede do União Brasil em Salvador, além de outros escritórios. Ontem, em pleno domingo, uma bala atravessou a porta interna e veio parar no elevador social. Imagina o risco que muitas pessoas podiam ter ocorrido se isso tivesse acontecido em um dia de semana, com o prédio cheio”, afirmou.

O ex-prefeito destacou ainda que a situação expôs a vulnerabilidade de quem circula na região. “É a bala perdida chegando dentro do elevador aqui da Garibaldi,”, completou.

O prédio abriga escritórios políticos e empresariais e costuma receber grande fluxo de pessoas durante a semana. Até o momento, não há informações sobre a origem do disparo.

Leia mais

Imagem - 'A Bahia empobreceu: violência, educação e miséria são realidade', critica ACM Neto em evento para jovens

'A Bahia empobreceu: violência, educação e miséria são realidade', critica ACM Neto em evento para jovens

Imagem - 'Uma perversidade': ACM Neto aponta descaso no Hospital Regional de Juazeiro

'Uma perversidade': ACM Neto aponta descaso no Hospital Regional de Juazeiro

Imagem - Quaest: ACM Neto lidera corrida eleitoral na Bahia e rejeição de Jerônimo aumenta

Quaest: ACM Neto lidera corrida eleitoral na Bahia e rejeição de Jerônimo aumenta

Mais recentes

Imagem - 'A Bahia empobreceu: violência, educação e miséria são realidade', critica ACM Neto em evento para jovens

'A Bahia empobreceu: violência, educação e miséria são realidade', critica ACM Neto em evento para jovens
Imagem - Pesquisa aponta Lula atrás de Tarcísio em segundo turno

Pesquisa aponta Lula atrás de Tarcísio em segundo turno
Imagem - Duas pontes Salvador-Itaparica ou 5 VLTs: veja o que daria para pagar com os empréstimos pedidos por Jerônimo

Duas pontes Salvador-Itaparica ou 5 VLTs: veja o que daria para pagar com os empréstimos pedidos por Jerônimo

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua