VIOLÊNCIA

Prédio onde ACM Neto trabalha é atingido por bala perdida em Salvador

Disparo atravessou uma porta interna e parou no elevador social do edifício

Pombo Correio

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16:47

Ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto mostrou as marcas do tiroteio Crédito: Reprodução

O prédio comercial onde funciona o escritório do União Brasil na Bahia foi atingido por uma bala perdida na tarde de domingo (31), na Avenida Garibaldi, em Salvador. O disparo atravessou uma porta interna e parou no elevador social do edifício. O relato foi contado pelo ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional da legenda, ACM Neto, onde trabalha diariamente.

Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (1º), Neto relatou o ocorrido ao chegar ao local de trabalho. “Aqui funciona a sede do União Brasil em Salvador, além de outros escritórios. Ontem, em pleno domingo, uma bala atravessou a porta interna e veio parar no elevador social. Imagina o risco que muitas pessoas podiam ter ocorrido se isso tivesse acontecido em um dia de semana, com o prédio cheio”, afirmou.

O ex-prefeito destacou ainda que a situação expôs a vulnerabilidade de quem circula na região. “É a bala perdida chegando dentro do elevador aqui da Garibaldi,”, completou.