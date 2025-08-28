RETROCESSO

'A Bahia empobreceu: violência, educação e miséria são realidade', critica ACM Neto em evento para jovens

Em sua avaliação, o estado não possui uma política estruturada capaz de alinhar investimentos públicos, infraestrutura e expansão com o setor privado

Pombo Correio

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 19:43

ACM Neto Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, criticou nesta quinta-feira (28) a falta de planejamento do governo da Bahia durante o 1º Congresso Conexão Jovem Bahia, realizado no auditório da Casa do Comércio, em Salvador.

“A Bahia empobreceu nos seus indicadores sociais. Está aí: a violência já citada, a educação já citada. A Bahia tem o maior número de desempregados do Brasil, segundo os dados do Caged, e o maior número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, em condição de miséria”, afirmou.

Na avaliação de Neto, o Estado não possui uma política estruturada capaz de alinhar investimentos públicos, infraestrutura e expansão de serviços com o setor privado, o que contribuiu para o retrocesso socioeconômico da Bahia.

“Nosso Estado não existe isso, não existe uma política estrutural que, por exemplo, vincula os investimentos públicos, as ações de infraestrutura, o tratamento de projetos prioritários, ou mesmo a expansão de serviços públicos, a relação com a iniciativa privada. Nada disso faz parte de um plano consistente e estruturado que diga: o futuro está ali, a gente quer chegar naquele ponto final, e o que é que precisa ser feito para chegar nele? Isso não existe hoje na Bahia.”

O ex-prefeito ainda ressaltou que, quando assumiu a prefeitura de Salvador, buscou implantar o planejamento como pilar de gestão, mesmo em um cenário de dificuldades financeiras. Para ele, a ausência dessa visão estratégica é um dos principais gargalos do Estado.

“Pelo amor de Deus, não há coincidência com o fato da Bahia, há 20 anos, ser comandada por um mesmo grupo político”, completou.