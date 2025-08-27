CAOS NA SAÚDE

'Uma perversidade': ACM Neto aponta descaso no Hospital Regional de Juazeiro

Segundo ele, pacientes em estado grave chegam a esperar dias por internamento

Pombo Correio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 18:01

ACM Neto Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, criticou a saúde pública da Bahia em vídeo publicado nas suas redes sociais. Ele destacou a situação do Hospital Regional de Juazeiro, que atende cerca de 50 municípios do norte do estado, como exemplo do que classificou como descaso do governo estadual.

“Esse definitivamente não é o tipo de cena que ninguém quer assistir, mas não tem jeito. A gente precisa falar dos gravíssimos problemas que estão acontecendo na saúde pública do estado da Bahia, em especial no interior. Essas imagens que vocês estão vendo aí, elas são do Hospital de Juazeiro. Uma região tão grande como a região de Juazeiro, cerca de 50 cidades só têm um único hospital de grande porte”, disse Neto.

Segundo ele, pacientes em estado grave chegam a esperar dias por internamento, muitos deles idosos. Além disso, acompanhantes são obrigados a dormir no chão, situação que Neto classificou como “perversidade” e “completo desrespeito com as famílias”.