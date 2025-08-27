Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Uma perversidade': ACM Neto aponta descaso no Hospital Regional de Juazeiro

Segundo ele, pacientes em estado grave chegam a esperar dias por internamento

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 18:01

ACM Neto
ACM Neto Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, criticou a saúde pública da Bahia em vídeo publicado nas suas redes sociais. Ele destacou a situação do Hospital Regional de Juazeiro, que atende cerca de 50 municípios do norte do estado, como exemplo do que classificou como descaso do governo estadual.

“Esse definitivamente não é o tipo de cena que ninguém quer assistir, mas não tem jeito. A gente precisa falar dos gravíssimos problemas que estão acontecendo na saúde pública do estado da Bahia, em especial no interior. Essas imagens que vocês estão vendo aí, elas são do Hospital de Juazeiro. Uma região tão grande como a região de Juazeiro, cerca de 50 cidades só têm um único hospital de grande porte”, disse Neto.

Segundo ele, pacientes em estado grave chegam a esperar dias por internamento, muitos deles idosos. Além disso, acompanhantes são obrigados a dormir no chão, situação que Neto classificou como “perversidade” e “completo desrespeito com as famílias”.

Neto ainda lembrou a promessa feita pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante a campanha eleitoral de 2022, de zerar a fila da regulação. “Governador Jerônimo Rodrigues, se o senhor não tem compromisso com a sua palavra, se o senhor não preza pelo que o senhor disse no passado, pelo menos tenha sensibilidade com o que está acontecendo no interior da Bahia na saúde pública. Veja esse estado do Hospital de Juazeiro e nos responda: essa é a forma de tratar a vida do povo baiano?”, questionou.

Leia mais

Imagem - ACM Neto defende saída imediata do União Brasil do governo Lula: 'Passou da hora'

ACM Neto defende saída imediata do União Brasil do governo Lula: 'Passou da hora'

Imagem - Quaest: ACM Neto lidera corrida eleitoral na Bahia e rejeição de Jerônimo aumenta

Quaest: ACM Neto lidera corrida eleitoral na Bahia e rejeição de Jerônimo aumenta

Imagem - 'Federação União Progressista nasce para ajudar a construir uma alternativa para o Brasil', afirma ACM Neto

'Federação União Progressista nasce para ajudar a construir uma alternativa para o Brasil', afirma ACM Neto

Mais recentes

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua