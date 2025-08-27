POLÍTICA

ACM Neto defende saída imediata do União Brasil do governo Lula: 'Passou da hora'

Manifestação ocorre um dia após o presidente Lula cobrar ministros por falta de alinhamento com o governo

Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 11:06

ACM Neto Crédito: Divulgação

O vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, defendeu nesta quarta-feira (27) que o partido entregue imediatamente todos os cargos que ocupa no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em declaração pública, ele afirmou que nunca foi favorável à participação da legenda na administração federal e que proporá uma votação na próxima reunião da executiva nacional do partido, já marcada para a próxima terça-feira.

"Nunca fui favorável que o União Brasil ocupasse qualquer cargo no governo Lula. Vejo, entretanto, que, diante dos últimos fatos, seja necessária uma deliberação na próxima reunião da executiva nacional do partido, já marcada para a terça que vem, da imediata entrega de qualquer função ocupada por membros do partido no governo federal", afirmou ACM Neto.

A manifestação ocorre um dia após o presidente Lula cobrar ministros do União Brasil e do Progressistas (PP) por falta de alinhamento político com o governo. A cobrança foi feita durante reunião ministerial realizada na segunda-feira (26). Na ocasião, Lula teria sido direto ao dizer que ministros que não defendem sua gestão “não podem continuar no governo”, segundo relatos de auxiliares que participaram do encontro.

Entre os alvos da fala do presidente estão os ministros Celso Sabino (Turismo), Frederico Siqueira (Comunicações) e Waldez Goés (Integração e Desenvolvimento Regional), todos do União Brasil, além de André Fufuca (Esportes), do PP. A crítica se dá em meio à aproximação das duas siglas com a oposição, inclusive com a formação de uma federação partidária.

Para ACM Neto, é chegada a hora de uma definição clara sobre o posicionamento do União Brasil no cenário político nacional. "Já passou da hora dessa decisão ser tomada. É por esse motivo que, na condição de membro da executiva, proporei a inclusão na pauta e a votação na próxima semana", declarou.