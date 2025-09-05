Bala perdida atinge carro de narrador esportivo em Salvador: 'Nasci de novo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 5 de setembro de 2025 às 17:06
O narrador esportivo João Andrade enfrentou um susto no final da manhã desta sexta-feira (5), em Salvador. Ele diria em direção à avenida Paralela, uma das mais movimentadas da capital, quando foi surpreendido por um estrondo: uma bala atingiu o para-brisa do carro.
"Foi um grande susto. A ficha ainda não caiu. Se a bala tivesse atingido o lado do motorista ou se tivesse alguém no banco do carona, teria ficado ferido", conta João Andrade. Quando percebeu que um objeto tinha atingido o vidro, o narrador estacionou o veículo. Ele chegou a questionar homens que trabalhavam próximo ao carro se alguma ferramenta deles poderia ter sido responsável pelo estrago. Isso porque a bala, que atravessou o para-brisa e caiu no painel do veículo, só foi encontrada minutos depois.
"Eu só encontrei a bala quando voltei a dirigir e fiz uma curva. Foi quando ela caiu do painel, e eu comecei a tremer. Voltei no lugar onde tinha parado inicialmente e mostrei aos rapazes que tinha sido uma bala. Eles falaram que eu nasci de novo", relata o narrador. A bala perdida atingiu o carro na avenida São Rafael, próximo a Companhia Hidrelétrica do São Francisco Geral (CHESF), no sentido da avenida Paralela, por volta das 11 horas.
João Andrade conta que não ouviu disparos enquanto trafegava pela região. "Não ouvi tiroteio. Foi só o impacto muito forte da bala no vidro do carro. A gente vê situações desse tipo e acha que só acontece com os outros, até que nós somos as vítimas. Eu fiquei sem ação. Talvez a ficha caia só mais tarde", lamentou o narrador.
"Eu estava em uma avenida conhecida, super movimentada, e mesmo assim isso aconteceu", completa. A reportagem questionou a Polícia Militar se houve registros de tiroteio na região na manhã desta sexta-feira (5) e aguarda retorno.
Na semana passada, outra situação de violência teve como palco a avenida Paralela. Depois de assaltar um ônibus, um homem confrontou policiais e entrou em um córrego próximo a estação Imbuí do metrô para tentar fugir. Ele foi localizado dentro do córrego e capturado por um policial militar que estava de folga e passava pelo local.
Antes, no dia 14 de março deste ano, um outro tiroteio registrado na avenida Paralela terminou com a morte da dentista Larissa Azevedo Pinheiro, de 28 anos. Larissa foi atingida no tórax e teve o pulmão perfurado pelo disparo. A jovem ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Roberto Santos e chegou a passar por uma cirurgia de mais de duas horas. O estado de saúde dela era considerado gravíssimo.