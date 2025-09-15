Jovem perde parte do intestino após ser atingida por 'bala perdida' no Vale das Pedrinhas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:12
A jovem de 17 anos ferida por "bala perdida" em um tiroteio entre policiais militares e suspeitos no Vale das Pedrinhas, em Salvador, no último sábado (13), perdeu parte do intestino. A adolescente passou por cirurgia e segue internada, em estado estável, no Hospital Geral do Estado (HGE). As informações são da TV Bahia.
Segundo familiares, a vítima teve ferimentos no tórax e intestino, mas já acordou do procedimento cirúrgico, está bem e conversando com os parentes.
Na mesma ocorrência, um suspeito foi morto a tiros. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência aconteceu quando equipes da 40ª Companhia Independente (CIPM) estavam fazendo rondas na Rua Ipiranga e foram surpreendidos por homens armados, que começaram a atirar contra os PMs. Os policiais revidaram e houve uma troca de tiros no local.
Durante o tiroteio, os suspeitos fugiram. Houve reforço para a PM com equipes do Batalhão de Choque e da Patamo. Durante diligências na Chapada do Rio Vermelho, houve nova troca de tiros.
A PM fez uma varredura na região e encontrou um homem morto depois do tiroteio. Com ele, segundo a corporação, foram encontrados uma pistola Glock calibre 380, um carregador com 13 munições, 80 recipientes de loló, 70 trouxinhas e uma porção de maconha.
Todo o material apreendido foi apresentado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), segundo a PM. A Polícia Civil diz que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios Múltiplos.