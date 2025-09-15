SALVADOR

Jovem perde parte do intestino após ser atingida por 'bala perdida' no Vale das Pedrinhas

Vítima está internada no HGE

Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2025

Tiroteio assustou moradores do Vale das Pedrinhas Crédito: Reprodução

A jovem de 17 anos ferida por "bala perdida" em um tiroteio entre policiais militares e suspeitos no Vale das Pedrinhas, em Salvador, no último sábado (13), perdeu parte do intestino. A adolescente passou por cirurgia e segue internada, em estado estável, no Hospital Geral do Estado (HGE). As informações são da TV Bahia.

Segundo familiares, a vítima teve ferimentos no tórax e intestino, mas já acordou do procedimento cirúrgico, está bem e conversando com os parentes.

Na mesma ocorrência, um suspeito foi morto a tiros. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência aconteceu quando equipes da 40ª Companhia Independente (CIPM) estavam fazendo rondas na Rua Ipiranga e foram surpreendidos por homens armados, que começaram a atirar contra os PMs. Os policiais revidaram e houve uma troca de tiros no local.

Durante o tiroteio, os suspeitos fugiram. Houve reforço para a PM com equipes do Batalhão de Choque e da Patamo. Durante diligências na Chapada do Rio Vermelho, houve nova troca de tiros.

A PM fez uma varredura na região e encontrou um homem morto depois do tiroteio. Com ele, segundo a corporação, foram encontrados uma pistola Glock calibre 380, um carregador com 13 munições, 80 recipientes de loló, 70 trouxinhas e uma porção de maconha.