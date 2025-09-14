CHAPADA DO RIO VERMELHO

Tiroteio entre PM e grupo armado no Vale das Pedrinhas deixa suspeito morto e adolescente ferida

Policiamento foi reforçado na região

Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 11:27

Tiroteio assustou moradores do Vale das Pedrinhas Crédito: Reprodução

Uma adolescente foi baleada e um suspeito foi morto em uma troca de tiros entre policiais militares e um grupo armado na noite do sábado (13), no Vale das Pedrinhas, em Salvador. O policiamento foi reforçado na região após o episódio de violência.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 40ª Companhia Independente (CIPM) estavam fazendo rondas na Rua Ipiranga quando foram surpreendidos por homens armados, que começaram a atirar contra os PMs. Os policiais revidaram e houve uma troca de tiros no local.

Durante o tiroteio, os suspeitos fugiram. Houve reforço para a PM com equipes do Batalhão de Choque e da Patamo. Durante diligências na Chapada do Rio Vermelho, houve nova troca de tiros.

A PM fez uma varredura na região e encontrou um homem morto depois do tiroteio. Com ele, segundo a corporação, foram encontrados uma pistola Glock calibre 380, um carregador com 13 munições, 80 recipientes de loló, 70 trouxinhas e uma porção de maconha.

Além disso, uma adolescente de 17 anos ferida foi encontrada também caída ao solo. Ela foi socorrida pela PM ao Hospital Geral do Estado (HGE) e segue internada. Não há detalhes sobre seu estado de saúde. "As operações seguem em andamento, reforçando o policiamento nas áreas e visando à manutenção da ordem e segurança da população, diz a PM em nota.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que "de acordo com relato de policiais militares, uma guarnição em ronda na localidade do Vale das Pedrinhas, acionada para intensificar o patrulhamento após uma mulher ter sido atingida por criminosos momentos antes, entrou em confronto com suspeitos armados na Chapada de Amaralina".