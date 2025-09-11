Acesse sua conta
Homem é preso por agredir companheira e enteada dentro de casa na Bahia

Suspeito já tinha ordem judicial que o impedia de se aproximar de uma das vítimas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12:02

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Ascom / PC

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (10) na cidade de Itapetinga, no sudoeste baiano, após violar uma medida protetiva de urgência, além de agredir e ameaçar a companheira e a enteada dentro de casa. 

Mesmo tendo ordem judicial que o impedia de se aproximar da enteada, o homem invadiu a casa da vítima e arremessou um objeto contundente contra ela, causando ferimentos em um dos braços. 

Segundo o registro de ocorrência, o homem também proferiu ameaças de morte contra a vítima e sua mãe, companheira do agressor, caso as mulheres procurassem a polícia.

A prisão foi realizada pelo Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam), com apoio do Serviço de Investigação da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin). O homem foi colocado à disposição da Justiça e o caso segue sob investigação.

