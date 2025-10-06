LUTO

Corpo de jovem que se afogou na praia de Armação é encontrado

Nilson Caíque estava desparecido desde domingo (5)

Maysa Polcri

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 14:03

Nilson Caíque desapareceu no último domingo (5) Crédito: Natália Leal

O corpo do jovem Nilson Caíque, de 19 anos, foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (5). Ele estava desaparecido desde domingo (4), quando entrou no mar na praia de Jardim Armação, em Salvador. O corpo foi localizado pelo 13º Batalhão de Bombeiros Militar (BMAR).

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para retirar o corpo do local.

Nilso Caíque estava com colegas na praia quando entrou no mar e sumiu. O desaparecimento ocorreu por volta das 16 horas.A mãe da vítima, Adilma, que faz aniversário nesta segunda-feira, trabalhava quando o filho desapareceu.