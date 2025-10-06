Corpo de jovem que se afogou na praia de Armação é encontrado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 14:03
O corpo do jovem Nilson Caíque, de 19 anos, foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (5). Ele estava desaparecido desde domingo (4), quando entrou no mar na praia de Jardim Armação, em Salvador. O corpo foi localizado pelo 13º Batalhão de Bombeiros Militar (BMAR).
O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para retirar o corpo do local.
Afogamento em Jardim Armação
Nilso Caíque estava com colegas na praia quando entrou no mar e sumiu. O desaparecimento ocorreu por volta das 16 horas.A mãe da vítima, Adilma, que faz aniversário nesta segunda-feira, trabalhava quando o filho desapareceu.
Um dos colegas de Nilson, Guilherme, também se afogou, mas conseguiu ser resgatado por um morador da Boca do Rio.