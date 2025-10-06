Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corpo de jovem que se afogou na praia de Armação é encontrado

Nilson Caíque estava desparecido desde domingo (5)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 14:03

Nilson Caíque desapareceu no último domingo (5)
Nilson Caíque desapareceu no último domingo (5) Crédito: Natália Leal

O corpo do jovem Nilson Caíque, de 19 anos, foi encontrado no início da tarde desta segunda-feira (5). Ele estava desaparecido desde domingo (4), quando entrou no mar na praia de Jardim Armação, em Salvador. O corpo foi localizado pelo 13º Batalhão de Bombeiros Militar (BMAR). 

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia informou que o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para retirar o corpo do local. 

Afogamento em Jardim Armação

Afogamento no Jardim Armação por Natália Leal
Afogamento no Jardim Armação por Natália Leal
Afogamento no Jardim Armação por Natália Leal
Afogamento no Jardim Armação por Natália Leal
Nilson Caíque desapareceu no último domingo (5) por Natália Leal
Afogamento no Jardim Armação por Natália Leal
Afogamento no Jardim Armação por Natália Leal
Afogamento no Jardim Armação por Natália Leal
Afogamento no Jardim Armação por Natália Leal
1 de 9
Afogamento no Jardim Armação por Natália Leal

Nilso Caíque estava com colegas na praia quando entrou no mar e sumiu. O desaparecimento ocorreu por volta das 16 horas.A mãe da vítima, Adilma, que faz aniversário nesta segunda-feira, trabalhava quando o filho desapareceu.

Um dos colegas de Nilson, Guilherme, também se afogou, mas conseguiu ser resgatado por um morador da Boca do Rio. 

Mais recentes

Imagem - Salvador é destaque em guia internacional por projeto de rua segura

Salvador é destaque em guia internacional por projeto de rua segura
Imagem - Bala perdida atinge fórum em Salvador após jogo do Bahia

Bala perdida atinge fórum em Salvador após jogo do Bahia
Imagem - Intoxicação por metanol expõe dependência social do álcool

Intoxicação por metanol expõe dependência social do álcool

MAIS LIDAS

Imagem - Corpo de jovem que se afogou na praia de Armação é encontrado
01

Corpo de jovem que se afogou na praia de Armação é encontrado

Imagem - Jogador do Bahia, Everton Ribeiro descobre que está com câncer e passa por cirurgia
02

Jogador do Bahia, Everton Ribeiro descobre que está com câncer e passa por cirurgia

Imagem - Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica
03

Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica

Imagem - Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’
04

Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’