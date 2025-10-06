COLISÃO

Ex-vereador é preso após acidente que deixou motociclista morto em Feira de Santana

Paulão do Caldeirão apresentava sinais de embriaguez, segundo a Polícia Civil

Yan Inácio

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 16:05

Ex-vereador Paulão do Caldeirão Crédito: Reprodução

O ex-vereador de Feira de Santana Josse Paulo Pereira Barbosa, conhecido como Paulão do Caldeirão, foi preso na noite do último domingo (5), após um acidente de trânsito que matou um jovem e deixou outro ferido no bairro Santo Antônio dos Prazeres, no município a 114km de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, Bruno Alves Mota, de 26 anos, pilotava uma moto com outro homem de 23 anos, que não foi identificado, na garupa. Eles transitavam pela rua Francolino de Souza Matos Filho quando foram atingidos pelo carro do ex-legislador. Bruno morreu no local. O corpo dele foi retirado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ferido, o garupa foi levado para o Hospital Geral Clériston Andrade. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

De acordo com agentes que atenderam a ocorrência, Paulão do Caldeirão tentou fugir do local depois da batida, mas foi contido por populares até a chegada da polícia. O suspeito apresentava sinais de embriaguez e portava uma pistola com 30 munições, de acordo com a PC. Ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo, porte ilegal de arma, lesão corporal grave e condução de veículo com capacidade motora alterada.

O suspeito segue custodiado à disposição da Justiça. Laudos periciais vão colaborar com as investigações do caso.