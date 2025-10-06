BELEZA

7 erros comuns que estão destruindo seu cabelo (e como parar agora)

Descubra se você está sabotando seu próprio cabelo com atitudes simples, mas muito prejudiciais

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:30

Mulher com o cabelo oleoso Crédito: Shutterstock/Reprodução

Seus cabelos estão sem brilho, quebradiços ou caindo mais do que o normal? Você compra os melhores produtos, mas o resultado ainda não aparece? A verdade é que muitas vezes, a "destruição" dos fios não vem de tratamentos químicos pesados, mas sim de pequenos erros diários que se repetem na sua rotina.

Identificamos os 7 erros mais comuns cometidos no cuidado com o cabelo – e o mais importante: como você pode corrigi-los hoje mesmo para ter fios saudáveis, fortes e com aquele brilho que você sempre quis.

Cortes de cabelo que 'emagrecem' 1 de 4

Erro 1: lavar o cabelo com água muito quente

A água quente é uma das maiores inimigas da saúde capilar.

O problema: a alta temperatura remove a camada protetora natural do couro cabeludo (oleosidade natural), levando à desidratação da fibra capilar. Além disso, pode causar o temido "efeito rebote", fazendo com que o couro cabeludo produza mais oleosidade para compensar o ressecamento, o que é um prato cheio para caspa e coceira.

A solução: prefira água morna ou, se possível, termine o enxágue com água fria. A água fria ajuda a fechar as cutículas dos fios, aumentando o brilho e reduzindo o frizz.

Erro 2: dispensar o protetor térmico

Você usa secador, chapinha ou babyliss? Se a resposta for sim, pular a etapa do protetor térmico é um erro grave.

O problema: sem proteção, o calor das ferramentas (que podem chegar a mais de 200°C) vaporiza a água dentro da fibra capilar e danifica a queratina, a proteína que dá força ao fio. O resultado é cabelo poroso, quebradiço e sem vida.

A solução: aplique sempre um protetor térmico com fator de proteção alto antes de usar qualquer ferramenta de calor. Ele cria uma barreira que distribui o calor e minimiza os danos.

Erro 3: aplicar condicionador ou máscara na raiz

O condicionador e a máscara de tratamento são feitos para selar a cutícula e nutrir o comprimento dos fios, não o couro cabeludo.

O problema: aplicar produtos concentrados na raiz pode entupir os folículos capilares, dificultando a respiração da pele, aumentando a oleosidade e, em casos mais graves, promovendo a queda de cabelo (alopecia) e a caspa.

A solução: aplique o condicionador e a máscara somente do comprimento às pontas, evitando a raiz. O condicionamento da raiz é feito pelo seu próprio shampoo e pela oleosidade natural.

Erro 4: dormir com o cabelo molhado

É tentador, mas dormir com os fios úmidos é uma combinação perigosa para a saúde do seu couro cabeludo e dos seus fios.

O problema: o ambiente úmido e quente do travesseiro é o lugar perfeito para a proliferação de fungos e bactérias, podendo causar caspa, seborreia e mau cheiro. Além disso, o cabelo molhado é mais frágil e o atrito com o travesseiro aumenta a quebra dos fios.

A solução: se precisar lavar o cabelo à noite, seque-o pelo menos 80% antes de deitar. Use o secador na temperatura média e aplique o protetor térmico (veja o Erro 2!).

Cortes de cabelo para dar volume 1 de 21

Erro 5: usar a toalha de forma incorreta

O ritual de secagem logo após o banho é frequentemente subestimado.

O problema: esfregar os fios com uma toalha grossa e áspera (especialmente as de algodão tradicional) causa um grande atrito, o que danifica as cutículas, gera quebra e intensifica o frizz na hora da secagem.

A solução: prefira toalhas de microfibra ou até mesmo uma camisa de algodão macio (o famoso "plopping"). Apenas aperte o cabelo suavemente para retirar o excesso de água, sem esfregar.

Erro 6: não pentear o cabelo antes de lavar

Muitas pessoas pensam que o melhor momento para desembaraçar é no chuveiro. Errado!

O problema: desembaraçar o cabelo cheio de nós e molhado (que está mais elástico e frágil) sob o chuveiro exige muita força, resultando em uma quebra de fio muito maior e mais agressiva do que se fosse feito a seco.

A solução: use uma escova de cerdas largas ou os dedos para desembaraçar gentilmente o cabelo antes de molhá-lo. Isso minimiza a quebra e facilita a penetração dos produtos durante o banho.

Erro 7: exagerar na frequência de tratamentos (ou não fazer nenhum)

Existe um equilíbrio na hora de nutrir e reconstruir o cabelo. O excesso de um único tratamento pode ser prejudicial.

O problema: se você usa apenas máscaras de reconstrução (ricas em proteína) toda semana, seu cabelo pode ficar rígido e quebradiço pelo excesso de queratina. Se você só usa máscaras de nutrição (ricas em óleos), o cabelo pode ficar pesado.

A solução: adote o cronograma capilar, uma rotina de cuidados (hidratação, nutrição e reconstrução) que intercala diferentes máscaras para repor o que o fio precisa de forma equilibrada. Isso garante que seu cabelo receba água, óleo e proteína na medida certa.