Telespectadores pedem expulsão de ator baiano Fernando Sampaio após bate boca com Gaby Spanic: ‘só se mete com mulheres’

Peões têm trocado ofensas diversas vezes no reality

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17:12

Peões protagonizaram mais uma briga no realiry show rural
Peões protagonizaram mais uma briga no realiry show rural Crédito: Reprodução | TV Record

Após uma semana de tretas, o ator baiano Fernando Sampaio e a atriz Gaby Spanic protagonizaram mais uma treta em A Fazenda 17, na noite deste domingo (6). A artista conhecida pelo papel em “A Usurpadora”, que já tinha mencionado no reality show que acreditava estar sendo vítima de xenofobia, retornou a afirmar a suspeita durante a dinâmica entre peões.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

‘A Fazenda 17’: Dupla vence Prova de Fogo e poder do Lampião muda formação da roça

A Fazenda 17: Rayane faz as pazes com Carol e sai em defesa da ex-Miss Bumbum após insulto de Gui Boury

A Fazenda 17: Shia reage após quase ser expulso do programa e admite erro em frase polêmica

Quem é Wallas Arrais, cantor de forró que se envolveu em briga em A Fazenda 17

Quem é Shia Phoenix, ator e cantor que protagonizou barraco em A Fazenda 17

“Quero esclarecer que essa pessoa que quer eu saia daqui está exercendo ato de xenofobia contra mim”, acusou a atriz venezuelana. “Quero que processe aí fora”, bradou diversas vezes Fernando.

“Eu estou falando! É meu tempo de falar. Feche sua cara e respeite as mulheres. Você não se mete com homens, só se mete com mulheres, já tem três mulheres que não querem saber nada de você, porque você é um provocador. Quantas mulheres, no Brasil, são perseguidas por um homem como esse”, disse Gaby aos gritos.

A confusão repercutiu rapidamente nas redes sociais, e telespectadores pediram a expulsão de Fernando. “Não suporto mais esse cara. Ele é surtado e coloca todo mundo em perigo dentro do programa. Não devia estar mais aí”, disse uma pessoa. Precisa ser expulso”, disse outra.

