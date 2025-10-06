Telespectadores pedem expulsão de ator baiano Fernando Sampaio após bate boca com Gaby Spanic: ‘só se mete com mulheres’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17:12
Após uma semana de tretas, o ator baiano Fernando Sampaio e a atriz Gaby Spanic protagonizaram mais uma treta em A Fazenda 17, na noite deste domingo (6). A artista conhecida pelo papel em “A Usurpadora”, que já tinha mencionado no reality show que acreditava estar sendo vítima de xenofobia, retornou a afirmar a suspeita durante a dinâmica entre peões.
Elenco de "A Fazenda 17"
“Quero esclarecer que essa pessoa que quer eu saia daqui está exercendo ato de xenofobia contra mim”, acusou a atriz venezuelana. “Quero que processe aí fora”, bradou diversas vezes Fernando.
A Fazenda 17: Fernando Sampaio
“Eu estou falando! É meu tempo de falar. Feche sua cara e respeite as mulheres. Você não se mete com homens, só se mete com mulheres, já tem três mulheres que não querem saber nada de você, porque você é um provocador. Quantas mulheres, no Brasil, são perseguidas por um homem como esse”, disse Gaby aos gritos.
A confusão repercutiu rapidamente nas redes sociais, e telespectadores pediram a expulsão de Fernando. “Não suporto mais esse cara. Ele é surtado e coloca todo mundo em perigo dentro do programa. Não devia estar mais aí”, disse uma pessoa. Precisa ser expulso”, disse outra.