Odete na ‘boquinha da garrafa’? Débora Bloch viraliza ao dançar ao lado de atores de ‘Vale Tudo’

Atriz se divertiu em comemoração ao lado do elenco

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 20:14

Atriz 'quebrou tudo' em festa do elenco
Crédito: Reprodução (Globo/Redes Sociais)

Há 6 meses no ar, o remake de “Vale Tudo” está chegando ao fim. Com o clima de despedida, os atores da trama aproveitaram o momento para reunir todo o elenco em uma comemoração, com direito a Odete Roitman, na verdade, a atriz Débora Bloch, descendo na ‘boquinha da garrafa’.

A atriz que já foi vista ‘quebrando tudo’ no samba em outra comemoração ao lado de atrizes como Paolla Oliveira, a atriz dessa vez desceu até o chão na frente de seu filho na trama, o ator Humberto Carrão, intérprete de Afonso Roitman.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, a atriz aparece dando uma taça de bebida para outra pessoa segurar enquanto arrasa na dança ao dançar ao som de “Boquinha da Garrafa”, do grupo É o Tchan. Na gravação, o ator Humberto Carrão parece levemente alcoolizado e cai no riso na em frente a atriz. Outros atores do elenco também estavam no evento.

Nas redes sociais, os comentários foram vários: “Odete, não é de bom tom meu bem”, brincou uma seguidora sobre a icônica frase de Odete na trama. “Que decepção Odete, você se juntando aos pobres?”, escreveu outro com vários emojis de risos. Confira momento:

