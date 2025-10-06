VEJA VÍDEO

Odete na ‘boquinha da garrafa’? Débora Bloch viraliza ao dançar ao lado de atores de ‘Vale Tudo’

Atriz se divertiu em comemoração ao lado do elenco

Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 20:14

Atriz 'quebrou tudo' em festa do elenco Crédito: Reprodução (Globo/Redes Sociais)

Há 6 meses no ar, o remake de “Vale Tudo” está chegando ao fim. Com o clima de despedida, os atores da trama aproveitaram o momento para reunir todo o elenco em uma comemoração, com direito a Odete Roitman, na verdade, a atriz Débora Bloch, descendo na ‘boquinha da garrafa’.

A atriz que já foi vista ‘quebrando tudo’ no samba em outra comemoração ao lado de atrizes como Paolla Oliveira, a atriz dessa vez desceu até o chão na frente de seu filho na trama, o ator Humberto Carrão, intérprete de Afonso Roitman.

No vídeo que viralizou nas redes sociais, a atriz aparece dando uma taça de bebida para outra pessoa segurar enquanto arrasa na dança ao dançar ao som de “Boquinha da Garrafa”, do grupo É o Tchan. Na gravação, o ator Humberto Carrão parece levemente alcoolizado e cai no riso na em frente a atriz. Outros atores do elenco também estavam no evento.