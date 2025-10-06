Odete na ‘boquinha da garrafa’? Débora Bloch viraliza ao dançar ao lado de atores de ‘Vale Tudo’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 20:14
Há 6 meses no ar, o remake de “Vale Tudo” está chegando ao fim. Com o clima de despedida, os atores da trama aproveitaram o momento para reunir todo o elenco em uma comemoração, com direito a Odete Roitman, na verdade, a atriz Débora Bloch, descendo na ‘boquinha da garrafa’.
Por que Audálio é chamado de “Poliana” em "Vale Tudo"
A atriz que já foi vista ‘quebrando tudo’ no samba em outra comemoração ao lado de atrizes como Paolla Oliveira, a atriz dessa vez desceu até o chão na frente de seu filho na trama, o ator Humberto Carrão, intérprete de Afonso Roitman.
No vídeo que viralizou nas redes sociais, a atriz aparece dando uma taça de bebida para outra pessoa segurar enquanto arrasa na dança ao dançar ao som de “Boquinha da Garrafa”, do grupo É o Tchan. Na gravação, o ator Humberto Carrão parece levemente alcoolizado e cai no riso na em frente a atriz. Outros atores do elenco também estavam no evento.
Nas redes sociais, os comentários foram vários: “Odete, não é de bom tom meu bem”, brincou uma seguidora sobre a icônica frase de Odete na trama. “Que decepção Odete, você se juntando aos pobres?”, escreveu outro com vários emojis de risos. Confira momento: