15 minutos de escada queima mais gordura do que meia hora de esteira e ainda empina o bumbum

Exercício muitas vezes é detestado, mas tem o poder de esculpir o corpo

Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 21:53

Aparelho queima mais calorias além de trabalhar glúteos e coxas Crédito: Reprodução | Freepik

Ele é um dos exercícios que as pessoas mais detestam fazer na academia, inclusive, quando é visto no plano de treinos para o dia, muitos o pulam, no entanto, é o que mais queima calorias. A escada tem o poder de fazer emagrecer mais rápido junto com uma dieta balanceada e ainda tornear as coxas e bumbum.

Ao investir apenas 15 minutos do seu treino no aparelho, é possível acelerar o metabolismo e queimar mais calorias e gorduras do que em meia hora de esteira estática. De acordo com profissionais de Educação Física, é o exercício se torna mais fácil, já que a pessoa precisa sustentar o peso do próprio corpo ao subir os degraus, aumentando o nível de esforço e consequentemente gastando mais calorias para realizar a atividade.

Isso acontece porque o movimento de subir escadas exige o recrutamento de um grupo maior de músculos, como coxas, glúteos e panturrilhas, além de trabalhar ângulos articulares desafiadores.