Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais

Casal já enfrentou crise no relacionamento em 2024

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 22:17

Exclusão de fotos com IZA FOI PERCEBIDA NAS
Exclusão de fotos com IZA FOI PERCEBIDA NAS Crédito: Reprodução | Instagram

Após interagir na publicação de uma mulher anônima nas redes sociais, depois de ter reatado com a cantora IZA, internautas perceberam que o ex- jogador do Mirassol, Yuri Lima apagou todas as fotos nas redes sociais com a artista.

Yuri Lima e IZA

Yuri Lima e Iza por Reprodução/Instagram
Iza e Yuri Lima por Reprodução
Iza e Yuri Lima por Reprodução
Iza e Yuri Lima por Reprodução
Iza falou sobre ter reatado com Yuri Lima por Reprodução/Instagram
Yuri Lima com Nala, sua filha com Iza por Reprodução / Redes Sociais
1 de 6
Yuri Lima e Iza por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Perfil de Iza é 'invadido' por fãs após nova polêmica de Yuri Lima

Quem é Adrielly, mulher envolvida em nova polêmica de Yuri Lima e Iza

Mulher envolvida em polêmica com Iza e Yuri Lima se pronuncia

Iza enfrenta nova polêmica após marido Yuri Lima repostar foto sensual de outra mulher: 'Toda gostosa'

Yuri Lima anuncia fim da carreira de jogador de futebol aos 30 anos

Além disso, de acordo com alguns portais, o jogador ainda teria deixado de seguir alguns familiares da cantora, mas até o momento nenhum dos dois se pronunciou sobre a possível quebra de relação.

No início de setembro, Iza voltou aos holofotes após uma atitude um tanto desconfiável de Yuri Lima, pai de Nala. O atleta usou a função repost do Instagram para compartilhar uma foto sensual de uma mulher identificada como Adrielly.

Na publicação, a mulher estava de biquíni rosa com a seguinte legenda: “Toda gostosa”. O detalhe que chamou atenção ainda foi a imagem ter sido publicada em março de 2024, o que levantou a suspeita de que Yuri estava navegando pelo perfil da jovem há um tempo.

Em 2024, Iza chegou a publicar um longo vídeo em seu Instagram explicando o motivo do término com Yuri Lima, que teria sido uma traição com uma produtora de conteúdo adulto baiana chamada Kevelin Gomes.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Iza abre o jogo sobre traição de Yuri Lima e detona pitacos dos fãs: 'Cagand* para o que os outros falam'

Após traição, Yuri Lima fala sobre vida com Iza: 'Sou um cara muito família'

Nala, filha de Iza e Yuri Lima, esbanja fofura em foto fantasiada; veja

Retorno confirmadíssimo! Yuri Lima posta foto ao lado de Iza pela primeira vez após reatarem relacionamento

Yuri Lima confirma reconciliação com Iza e agradece por nova chance

O casal enfrentou a crise no relacionamento justamente quando Iza estava grávida da primeira filha. Em janeiro deste ano, os dois anunciaram a reconciliação, após Yuri ter declarado arrependimento, além de decidir encerrar a carreira nos campos para se dedicar a família, um pedido de Iza, que também tinha direito judicial na época.

