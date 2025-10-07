Cartas do tarot indicam prosperidade e sucesso para os signos nesta terça (7)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 00:00
O tarot desta terça-feira (7) anuncia uma energia de renovação e clareza. A carta central do dia é O Sol, símbolo de luz, sucesso e revelações positivas. Essa vibração influencia todos os signos, trazendo mais confiança para seguir em frente, esclarecer dúvidas e agir com entusiasmo. Veja o que o tarot reserva para o seu signo:
Áries – O Mago
Você está no comando do próprio destino. Use sua criatividade e iniciativa para começar algo novo — o universo está abrindo caminhos.
Touro – A Imperatriz
Dia fértil para ideias, afeto e cuidado. Valorize as conexões e preste atenção aos sinais do corpo. Boas notícias podem chegar de onde você menos espera.
Gêmeos – Os Enamorados
Um dilema pede clareza. É hora de ouvir o coração, mas também pesar as consequências. No amor, evite indecisões e comunique-se com sinceridade.
Câncer – O Julgamento
Reviravoltas emocionais trarão compreensão. Algo que parecia mal resolvido pode finalmente se encerrar — abrindo espaço para o novo.
Leão – O Sol
Sua carta do dia reforça brilho, sucesso e visibilidade. É um ótimo momento para expor ideias e mostrar quem você é. Reconhecimentos estão a caminho.
Tarot
Virgem – O Eremita
Busque silêncio e reflexão. Uma pausa pode ajudar a enxergar soluções práticas para o que parecia complicado. Evite decisões precipitadas.
Libra – A Justiça
O equilíbrio é essencial. Resolva pendências e aja com clareza. Decisões
Escorpião – A Morte
Mudanças profundas batem à porta. É o fim de um ciclo e o início de outro. Deixe o que não faz mais sentido — o renascimento será poderoso.
Sagitário – A Estrela
Esperança e inspiração guiam o seu dia. Mantenha a fé nos planos e não desista diante dos obstáculos. O futuro está a seu favor.
Capricórnio – O Imperador
Estrutura, disciplina e liderança serão fundamentais. Foque em metas concretas — o dia favorece o progresso profissional.
Aquário – A Temperança
Momento de equilíbrio e cura. Evite excessos e valorize o meio-termo. Conversas harmoniosas podem resolver conflitos antigos.
Peixes – A Lua
Sensibilidade em alta. Confie na intuição, mas não se perca em ilusões. Sonhos e pressentimentos podem trazer respostas importantes.