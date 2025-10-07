ASTROLOGIA

Cartas do tarot indicam prosperidade e sucesso para os signos nesta terça (7)

Descubra a carta e o que o destino reserva para o seu signo hoje

Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 00:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O tarot desta terça-feira (7) anuncia uma energia de renovação e clareza. A carta central do dia é O Sol, símbolo de luz, sucesso e revelações positivas. Essa vibração influencia todos os signos, trazendo mais confiança para seguir em frente, esclarecer dúvidas e agir com entusiasmo. Veja o que o tarot reserva para o seu signo:

Áries – O Mago

Você está no comando do próprio destino. Use sua criatividade e iniciativa para começar algo novo — o universo está abrindo caminhos.

Touro – A Imperatriz

Dia fértil para ideias, afeto e cuidado. Valorize as conexões e preste atenção aos sinais do corpo. Boas notícias podem chegar de onde você menos espera.

Gêmeos – Os Enamorados

Um dilema pede clareza. É hora de ouvir o coração, mas também pesar as consequências. No amor, evite indecisões e comunique-se com sinceridade.

Câncer – O Julgamento

Reviravoltas emocionais trarão compreensão. Algo que parecia mal resolvido pode finalmente se encerrar — abrindo espaço para o novo.

Leão – O Sol

Sua carta do dia reforça brilho, sucesso e visibilidade. É um ótimo momento para expor ideias e mostrar quem você é. Reconhecimentos estão a caminho.

Virgem – O Eremita

Busque silêncio e reflexão. Uma pausa pode ajudar a enxergar soluções práticas para o que parecia complicado. Evite decisões precipitadas.

Libra – A Justiça

O equilíbrio é essencial. Resolva pendências e aja com clareza. Decisões

Escorpião – A Morte

Mudanças profundas batem à porta. É o fim de um ciclo e o início de outro. Deixe o que não faz mais sentido — o renascimento será poderoso.

Sagitário – A Estrela

Esperança e inspiração guiam o seu dia. Mantenha a fé nos planos e não desista diante dos obstáculos. O futuro está a seu favor.

Capricórnio – O Imperador

Estrutura, disciplina e liderança serão fundamentais. Foque em metas concretas — o dia favorece o progresso profissional.

Aquário – A Temperança

Momento de equilíbrio e cura. Evite excessos e valorize o meio-termo. Conversas harmoniosas podem resolver conflitos antigos.

Peixes – A Lua