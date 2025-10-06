Leitores do CORREIO apontam Eugênio como principal suspeito pela morte de Odete Roitman em ‘Vale Tudo’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:08
Vai ao ar nesta segunda-feira (6) a cena mais aguardada do remake de Vale Tudo: o assassinato de Odete Roitman, uma das vilãs mais odiadas, e amadas, da teledramaturgia brasileira.
Cercado de mistério, o crime promete movimentar as redes sociais e dividir opiniões. A autora desta nova versão, Manuela Dias, já adiantou que cinco personagens estarão entre os principais suspeitos. Segundo enquete realizada pelo CORREIO, três nomes despontam como favoritos do público: Eugênio, o mordomo da mansão Roitman; Leonardo, o filho renegado após um grave acidente; e Celina, a irmã da empresária.
Os principais suspeitos incluem:
Celina (Malu Galli): rompeu com a irmã e a expulsou de casa.
Afonso (Humberto Carrão): cortou os laços familiares e se afastou da mãe.
Odete Roitman - 2025
Leonardo (Guilherme Magon): sofreu por anos com a manipulação da mãe.
Heleninha (Paolla Oliveira): teve sua vida devastada pelo alcoolismo e pelas mentiras de Odete.
Eugênio: mordomo fiel, mas com segredos que podem mudar tudo.
Vote na enquete: