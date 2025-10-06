Acesse sua conta
Leitores do CORREIO apontam Eugênio como principal suspeito pela morte de Odete Roitman em ‘Vale Tudo’

Segundo enquete realizada pelo CORREIO, três nomes despontam como favoritos do público

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12:08

Leitores apontam Eugênio como principal suspeito pela morte de Odete
Leitores apontam Eugênio como principal suspeito pela morte de Odete

Vai ao ar nesta segunda-feira (6) a cena mais aguardada do remake de Vale Tudoo assassinato de Odete Roitman, uma das vilãs mais odiadas, e amadas, da teledramaturgia brasileira.

Cercado de mistério, o crime promete movimentar as redes sociais e dividir opiniões. A autora desta nova versão, Manuela Dias, já adiantou que cinco personagens estarão entre os principais suspeitos. Segundo enquete realizada pelo CORREIO, três nomes despontam como favoritos do público: Eugênio, o mordomo da mansão Roitman; Leonardo, o filho renegado após um grave acidente; e Celina, a irmã da empresária.

Os principais suspeitos incluem:

Celina (Malu Galli): rompeu com a irmã e a expulsou de casa.

Afonso (Humberto Carrão): cortou os laços familiares e se afastou da mãe.

Odete Roitman - 2025

Odete e César tem primeira noite juntos
Odete Roitman 2025
Odete Roitman 2025
Odete Roitman 2025
Odete Roitman 2025
Odete Roitman 2025
Odete Roitman 2025
Odete Roitman 2025 por Reprodução
Odete e César tem primeira noite juntos

Leonardo (Guilherme Magon): sofreu por anos com a manipulação da mãe.

Heleninha (Paolla Oliveira): teve sua vida devastada pelo alcoolismo e pelas mentiras de Odete.

Eugênio: mordomo fiel, mas com segredos que podem mudar tudo.

Vote na enquete:

Novelas Vale Tudo

