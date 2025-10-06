ÚLTIMOS CAPÍTULOS

Resumo de ‘Vale Tudo’: Odete Roitman é assassinada em quarto do Copacabana Palace nesta segunda (6)

Cena histórica vai ao ar nesta segunda-feira (6)

Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:26

Odete Roitman pode forjar a propria morte em "Vale Tudo" Crédito: Repprodução/TV Globo

No capítulo desta segunda-feira (6) de Vale Tudo, Raquel confidencia a Ivan sua preocupação com Maria de Fátima, temendo que a jovem prejudique Odete, enquanto Celina se mostra apreensiva com o desaparecimento de Heleninha. Odete, por sua vez, termina os preparativos para sua viagem, dando instruções a Consuelo, sem imaginar os acontecimentos que a aguardam.

A situação se complica ao descobrir que Maria de Fátima está viva, aumentando o risco à sua segurança. Marco Aurélio, Maria de Fátima e César começam a traçar planos envolvendo a vilã, cada um movido por interesses próprios. Odete recebe uma visita inesperada em seu quarto, marcando o início de dias decisivos e cheios de conflitos.

Odete Roitman e Leonardo 1 de 5

Odete é encontrada morta no quarto do hotel, chocando todos ao seu redor. Raquel e Ivan imediatamente desconfiam de Maria de Fátima, enquanto Freitas recebe a confirmação da morte. Afonso e Heleninha indicam Marco Aurélio para assumir a presidência da TCA. O delegado Mauro analisa as imagens das câmeras do hotel e identifica possíveis suspeitos, dando início à investigação oficial.