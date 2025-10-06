Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta A Torre no tarot revela mudanças e surpresas que impactam todos os signos nesta segunda (6)

O dia chega com energia de transformação e recomeço. Descubra como a carta influencia sua vida hoje

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:16

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (6) chega com uma energia intensa de mudanças e revelações. A carta do tarot que representa este momento é A Torre, símbolo de rupturas que, embora desafiadoras, trazem libertação e novas oportunidades.

Segundo especialistas, A Torre indica que estruturas antigas podem desmoronar, seja em relacionamentos, trabalho ou planos pessoais. Apesar do impacto inicial, a mensagem do tarot é clara: o que se desfaz hoje abre espaço para algo mais sólido, verdadeiro e alinhado com o seu propósito.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 14
Tarot por Shutterstock

Para todos os signos, a recomendação é manter a flexibilidade e a calma diante de imprevistos. É um dia para reavaliar hábitos, corrigir rumos e deixar para trás tudo aquilo que não serve mais. Situações que parecem negativas no início podem se revelar fundamentais para o crescimento pessoal.

A energia da Torre também sugere clareza emocional. Aproveite este sábado para se libertar de padrões limitantes, repensar decisões e abrir-se para novas perspectivas. A transformação, por mais abrupta que seja, é necessária para construir algo duradouro.

Os tarólogos apontam que mesmo que o dia traga desafios, lembre-se: cada ruptura é uma oportunidade de renascimento e fortalecimento pessoal. A dica do tarot é confiar no processo e abraçar a mudança como parte natural da evolução.

Leia mais

Imagem - Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’

Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar

Imagem - Rezende, ex de Virginia, se pronuncia após acidente com motociclista: ‘Fiquei até o socorro chegar’

Rezende, ex de Virginia, se pronuncia após acidente com motociclista: ‘Fiquei até o socorro chegar’

Tags:

Tarot

Mais recentes

Imagem - Resumo de ‘Vale Tudo’: Odete Roitman é assassinada em quarto do Copacabana Palace nesta segunda (6)

Resumo de ‘Vale Tudo’: Odete Roitman é assassinada em quarto do Copacabana Palace nesta segunda (6)
Imagem - Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos

Mulher que planejou o próprio funeral em segredo morre aos 35 anos
Imagem - Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium

Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico
01

Empresário casado com atriz da Globo morre após acidente doméstico

Imagem - Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador
02

Briga com socos e pontapés assusta clientes em McDonald’s de Salvador

Imagem - Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’
03

Toni Garrido altera letra de ‘Girassol’, do Cidade Negra, e justificativa gera polêmica: ‘Hétero e machista’

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
04

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar