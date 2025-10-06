ASTROLOGIA

Carta A Torre no tarot revela mudanças e surpresas que impactam todos os signos nesta segunda (6)

O dia chega com energia de transformação e recomeço. Descubra como a carta influencia sua vida hoje

Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:16

Tarot Crédito: Shutterstock

A segunda-feira (6) chega com uma energia intensa de mudanças e revelações. A carta do tarot que representa este momento é A Torre, símbolo de rupturas que, embora desafiadoras, trazem libertação e novas oportunidades.

Segundo especialistas, A Torre indica que estruturas antigas podem desmoronar, seja em relacionamentos, trabalho ou planos pessoais. Apesar do impacto inicial, a mensagem do tarot é clara: o que se desfaz hoje abre espaço para algo mais sólido, verdadeiro e alinhado com o seu propósito.

Para todos os signos, a recomendação é manter a flexibilidade e a calma diante de imprevistos. É um dia para reavaliar hábitos, corrigir rumos e deixar para trás tudo aquilo que não serve mais. Situações que parecem negativas no início podem se revelar fundamentais para o crescimento pessoal.

A energia da Torre também sugere clareza emocional. Aproveite este sábado para se libertar de padrões limitantes, repensar decisões e abrir-se para novas perspectivas. A transformação, por mais abrupta que seja, é necessária para construir algo duradouro.