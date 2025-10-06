INSALUBRIDADE

Lar de idosos em condições precárias é fechado em Salvador

MP-BA investiga caso

Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 10:52

MP-BA Crédito: Manu Dias/GOVBA

A casa de idosos "Lar Sagrada Família", no bairro Alto de Coutos, em Salvador, foi fechado na manhã desta segunda-feira (6) durante uma operação do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), por condições precárias.

A Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) funciona no Educandário Coliseu, localizado na Rua Israel nº53 e, segundo a promotora de Justiça Ana Rita Nascimento, as condições “inabitáveis” foram determinantes para que a inspeção resultasse na urgente interdição da unidade.

A responsável pela entidade, que havia fugido de outros locais, foi encontrada na entidade. A operação ainda está em andamento.

Em dezembro, o MP-BA determinou o fechamento de outro abrigo. O local foi encontrado com paredes com mofo e infiltração, insalubridade e precariedade na prestação dos serviços. Trata-se do Lar de Idosos Nossa Senhora das Candeias, localizado no bairro de Itapuã, em Salvador.

O estabelecimento foi fechado após descumprir, além de ordem judicial para fazer a reinserção das pessoas idosas às suas famílias ou transferi-las para instituições de acolhimento, a notificação de interdição anteriormente procedida pela vigilância sanitária.

Segundo o relatório da vistoria, havia 15 pessoas idosas no Lar, sendo cinco delas novas residentes, evidenciando que a instituição, além de não providenciar a transferência, ignorou as advertências de não fazer mais acolhimentos.