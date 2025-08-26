BAHIA

Idosa é resgatada de situação análoga à escravidão após trabalhar 50 anos sem receber salário

Caso foi registrado em Itabuna, no sul da Bahia

Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07:56

Idosa foi resgatada por auditores fiscais de trabalho Crédito: Reprodução

Uma idosa de 64 anos foi resgatada em situação análoga à escravidão em Itabuna, no sul da Bahia. A vítima é uma trabalhadora doméstica e morava com uma mesma família há mais de 50 anos, tendo passado de uma geração para outra trabalhando sem receber qualquer remuneração pelos seus serviços.

De acordo com o Ministério Público do Trabalho (MPT-BA), que divulgou o resgate na segunda-feira (25), a trabalhadora sofria maus tratos e não podia sair de casa. A idosa já é pensionista do INSS e tinha os valores retirados mensalmente pela família, que se apropriava do dinheiro sem qualquer repasse.

A trabalhadora era mantida em situação insalubre, sendo encontrada sem nenhum dente e sem tratamento de saúde adequado às suas necessidades. O resgate faz parte da atuação contínua da Auditoria Fiscal do Trabalho na promoção do trabalho digno no Brasil, defendendo a dignidade humana e assegurando o cumprimento da legislação trabalhista em todas as relações laborais.

Além do resgate, a equipe também fez fiscalizações de trabalho doméstico em condomínio de apartamentos da cidade com o intuito de verificar o cumprimento das obrigações trabalhistas por empregadores que utilizam os serviços de trabalhadoras do cuidado, como babás, cozinheiras, arrumadeiras, cuidadores de idosos ou motoristas, entre outras funções.