GUARATINGA

Sete trabalhadores em condições análogas à escravidão são resgatados no sul da Bahia

Três deles se identificaram como indígenas da Aldeia Bahetá, da etnia Pataxó Hã-Hã-Hãe

Millena Marques

Publicado em 28 de maio de 2025 às 13:22

Fazenda está localizada na zona rural do município de Guaratinga Crédito: Polícia Civil

Sete trabalhadores que estavam sendo submetidos a condições análogas à escravidão em uma fazenda localizada na zona rural do município de Guaratinga, no sul da Bahia, na última terça-feira (27). Segundo investigações da Polícia Civil, os trabalhadores enfrentavam jornada exaustiva, viviam em moradia insalubre, sem acesso à alimentação adequada e com restrição de locomoção para cuidados médicos ou compras pessoais. >

As vítimas relataram que insumos básicos como cestas de alimentos, luvas, botas, colchões e garrafas de água eram cobrados pelo proprietário da fazenda, que também exigia o reembolso das passagens fornecidas no início da contratação. As dívidas contraídas eram utilizadas como meio de coerção, impedindo que os trabalhadores deixassem o local antes da finalização da colheita de café.>

A residência fornecida era uma casa de madeira, com dois quartos e sem banheiro. Um dos trabalhadores, que também atua como pedreiro, construiu um sanitário improvisado, já que todos estavam utilizando o mato como alternativa. Nos fundos, havia uma fossa a céu aberto que exalava forte odor de fezes, agravando as condições de insalubridade. Uma das vítimas chegou a adoecer, mas não recebeu atendimento médico, por negativa do empregador.>

Três dos trabalhadores se identificaram como indígenas da Aldeia Bahetá, da etnia Pataxó Hã-Hã-Hãe, situada no município de Itaju do Colônia. O caso foi comunicado ao cacique responsável e às autoridades competentes. Todos os trabalhadores foram conduzidos ao município de Itabela, onde receberam alimentação, cuidados de saúde e apoio social para o retorno às suas residências. >

A ação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Itabela, após o recebimento de uma denúncia anônima. O delegado Robson Domingos destacou a importância dos canais de denúncia para a elucidação de crimes como este. “Um dos trabalhadores conseguiu contato com um familiar, relatando as condições a que estavam sendo submetidos. Diante disso, a delegacia foi acionada e iniciamos, de imediato, as diligências para localizar a propriedade rural. Com o resgate das vítimas, seguimos agora com as investigações para identificar e responsabilizar os envolvidos nesse crime", disse o delegado. >