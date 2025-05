SALVADOR

Acusado de matar motorista de app no Ogunjá é morto em confronto com a polícia

Outros dois suspeitos de envolvimento na morte de Wallace Sacramento Borges foram presos em operação desta quarta-feira (28)

O acusado de matar o motorista de aplicativo Wallace Sacramento Borges, de 22 anos, no bairro do Ogunjá, em Salvador, foi morto em confronto com a polícia nesta quarta-feira (28). Humberto Santana Sacramento, de 17 anos, resistiu à abordagem policial, foi baleado e chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado, porém não resistiu aos ferimentos. >