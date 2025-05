CRIME

Nazismo e automutilação: megaoperação mira adolescentes suspeitos de crimes na internet

Operação da Polícia Civil cumpre mandados na Bahia e em outros 11 estados

Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos suspeitos de integrar um grupo que comete crimes cibernéticos graves praticados contra crianças e adolescentes. As apreensões, que ocorreram na última terça-feira (27), fazem parte da Operação Mão de Ferro 2, que ocorre na Bahia e em outros 11 estados. >

Os adolescentes foram apreendidos no Mato Grosso. Em Mairi, no centro-norte da Bahia, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência de um investigado, localizado no bairro Alto de Boa Vista.>