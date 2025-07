DIAS D'ÁVILA

Família denuncia tortura em abordagem da polícia: 'Afogou no rio e disse que era bandido'

Jovem de 21 anos foi vítima de violência no domingo (14); policiais reviraram casa um dia depois

Maysa Polcri

Publicado em 15 de julho de 2025 às 15:53

Família denuncia que jovem foi agredido e casa foi revirada em Dias D'Ávila Crédito: Reprodução

A família de Igor Sandro, de 21 anos, denuncia que o jovem foi vítima de tortura durante uma abordagem policial em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, no último domingo (13). Segundo relatos de parentes, o jovem foi confundido com um traficante e levado até uma localidade conhecida como 'Pinho', onde foi agredido e ameaçado. No dia seguinte, a casa da família, no bairro Santa Terezinha, foi invadida pelos agressores. >

Igor Sandro caminhava em direção a casa onde mora quando teria sido abordado por policiais da 36ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e levado até uma área de mata. "Mergulharam a cabeça dele no rio, bateram nele e até quebraram uma faca na cabeça do meu primo. Ele está todo machucado e, com medo, saiu da cidade", conta a prima do jovem. Um vídeo gravado pelos familiares mostra o corpo do jovem com diversas marcas de arranhões na região do abdômen, costas e pernas. >

Após as agressões, Igor Sandro voltou para casa e contou as violências que sofreu para os familiares. Segundo o jovem, os policiais tomaram os documentos de identidade e da moto dele. Os parentes contam que o jovem teria sido apontado como traficante por um outro homem que foi abordado pelos policiais. "Mas ele é um menino trabalhador. Trabalha com reciclagem, nunca teve envolvimento com nada e fizeram isso com meu filho", desabafa a mãe de Igor. >

Quando a família já estava assustada com o ocorrido e achava que a situação não poderia ficar pior, a casa onde Igor Sandro mora com a mãe foi invadida por quatro homens, sendo dois policiais fardados. "Entraram na casa, xingaram todo mundo, quebraram portas e destruíram a televisão e o fogão. Reviraram a casa toda", conta a prima. A mãe relata que o filho, um dia após a agressão, foi novamente ameaçado quando os homens entraram na casa. Os homens fardados foram identificados, pela família, como Pedro Henrique e Patrick. >

Família denuncia que jovem foi agredido e casa foi revirada em Dias D'Ávila 1 de 3

"Comecei a me desesperar porque eles arrombaram a casa e levaram meu filho para os fundos. Achei que fossem matar meu filho", conta a mãe, que precisou sair de casa com medo de novos episódios de violência. O jovem também deixou a cidade. A família acredita que a invasão foi uma forma de intimidar os parentes a não denunciarem o caso. Apesar disso, a família tentou prestar queixa na delegacia da cidade, mas teria sido convencida a não registrar o episódio. >