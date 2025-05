ACIDENTE

Taxista perde a visão após tampa solta de bueiro fazer táxi 'voar' no Rio

Thiago Calunga Silva passou por cirurgia para reconstituir pálpebra

Millena Marques

Publicado em 28 de maio de 2025 às 08:09

Caso aconteceu no Cachambi, na zona norte do Rio Crédito: Arquivo pessoal

Um taxista de 39 anos, identificado como Thiago Calunga Silva, perdeu a visão do olho esquerdo depois de um carro passar por um bueiro com tampa solta no Cachambi, na zona norte do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na última sexta-feira (23). >

De acordo com informações do G1 Rio de Janeiro, o motorista não reparou que a tampa do bueiro estava solta. O táxi foi alçado pela traseira. Ao 'aterrissar', o veículo acionou os airbags. O celular de Thiago, que estava no painel, acabou acertando o rosto dele. >

A esposa do taxista, Engie Sobral Braga, relatou que ele passou por um cirurgia no sábado para reconstituir a pálpebra. “Ele teve a vista dilacerada no acidente. Os médicos condenaram a vista esquerda dele”, afirmou.>

Após o acidente, o taxista foi socorrido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e foi transferido para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. >