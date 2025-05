MONTE SANTO

Bebê de 1 ano morre em acidente com motocicletas no interior da Bahia

Menina foi transferida para o Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, mas não resistiu aos ferimentos

Uma bebê de um ano morreu após ser vítima de um acidente automobilístico no Povoado de Lajes, em Monte Santo, no interior da Bahia, envolvendo um carro e uma motocicleta. O caso aconteceu no domingo (25). >