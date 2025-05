FUTEBOL

Bônus de R$ 32 milhões, jatinho e mansão: saiba quais são os privilégios de Ancelotti

Técnico italiano é o quarto técnico estrangeiro a comandar a Seleção Brasileira

Millena Marques

Publicado em 28 de maio de 2025 às 08:28

Carlo Ancelotti, durante apresentação com treinador da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O treinador Carlo Ancelotti é o quarto técnico estrangeiro a comandar a Seleção Brasileira. Para assumir a missão, o italiano recebeu alguns privilégios. 'Carleto', como é conhecido, se tornará o técnico de seleções mais bem pago do mundo, recebendo €10 milhões (R$ 50 milhões) por ano, conforme revelado pelo Globo Esporte. >

Além do alto salário, ainda há bônus de €5 milhões (R$ 32 milhões na cotação atual) caso o Brasil vença o Mundial. O salário anual de Ancelotti é quase o dobro do técnico Tite, último treinador a comandar a seleção em uma Copa do Mundo. >

O acordo também conta com o fretamento de um jatinho para levá-lo a Europa algumas poucas vezes, além do pagamento do aluguel de uma mansão no Rio de Janeiro, onde o treinador italiano vai morar.>

Com mais de 30 anos de carreira, Carlo Ancelotti já conquistou 28 títulos como técnico. Ele venceu a Liga dos Campeões cinco vezes como treinador, sendo duas com o Milan e três com o Real Madrid, tornando-se o maior vencedor da competição na função. Além de ser o único comandante a conquistar ligas nacionais nos cinco principais campeonatos europeus: Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha. A primeira convocação do italiano à frente da Seleção aconteceu na última segunda-feira (25). >