Relembre todos os brasileiros que já foram treinados por Ancelotti

Do Milan ao Real Madrid, o comandante de 65 anos treinou 44 atletas nascidos no Brasil

O italiano Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, convocou pela primeira vez os 25 nomes que vão compor a equipe para as partidas contra o Equador e Paraguai nesta segunda-feira (26). Antes de chegar ao cargo, o treinador já tinha o costume de dividir o vestiário com jogadores brasileiros. Do Milan ao Real Madrid, o comandante de 65 anos treinou 44 atletas nascidos no Brasil. >