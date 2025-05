FICOU DE FORA

Ancelotti explica ausência de Neymar em lista final: 'Temos jogadores que não podem estar na seleção'

Jogador brasileiro já entrou em campo duas vezes após se recuperar de lesão, mas continua fora da Seleção Brasileira

Após realizar a convocação, o treinador explicou que chamou os nomes que acredita estarem em condições ideais de representar o país. A ausência na lista ocorreu pelo pouco tempo de recuperação física do astro, mas uma volta do atacante à Seleção Brasileira não está descartada.>

"Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todos sabem que Neymar é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será. Logicamente, infelizmente, atualmente temos muitos jogadores que sofrem lesões e que não podem estar na seleção, como Neymar, que passou por uma lesão. O que eu quero dizer é que o Brasil tem muitos jogadores talentosos e logicamente, no caso específico de Neymar, contamos com ele. É a seleção nacional. O Brasil conta com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar para se preparar bem para o Mundial. Eu falei com ele nesta manhã para explicar a ele isso e ele está totalmente de acordo. Nós assim continuamos", respondeu.>