OLHO NA CONVOCAÇÃO

Saiba quem são todos os brasileiros que já foram treinados por Ancelotti

Do Milan ao Real Madrid, o comandante de 65 anos treinou 44 atletas nascidos no Brasil

Anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) como o novo treinador da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (12), o italiano Carlo Ancelotti já tem o costume de dividir o vestiário com jogadores brasileiros. Do Milan ao Real Madrid, o comandante de 65 anos treinou 44 atletas nascidos no Brasil. >

Entre os que mais atuaram sob seu comando estão ídolos nacionais e referência no mundo da bola. Kaká lidera a lista, com 270 partidas. O levantamento também reserva algumas surpresas, como o atacante do Bahia Willian José, que tem um jogo sob comando do italiano. Veja a lista completa abaixo:>