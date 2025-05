FUTEBOL

Carlo Ancelotti é confirmado como novo técnico da seleção brasileira

Anúncio do italiano será feito pela CBF em breve

A novela entre o italiano Carlo Ancelotti e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para negociar a chegada do treinador para comandar a seleção teve um desfecho positivo. O anúncio de Ancelotti, que ainda é técnico do Real Madrid, como comandante da seleção pentacampeã mundial foi feito pela própria CBF.>

O contrato do treinador é válido até o fim da Copa do Mundo de 2026, mas o italiano só vi assumir de forma oficial a seleção depois do fim da temporada do futebol europeu, o que vai ocorrer ainda no final deste mês. A chegada de Ancelotti marca a primeira vez que a seleção brasileira será comandada por um treinador estrangeiro. >