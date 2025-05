DE OLHO NO TÍTULO

Brasil vence e vai à final da Copa do Mundo de Futebol de Areia

Nas areias do arquipélago de Seychelles, Brasil derrota Portugal por 4x2 e garante vaga na decisão

O Brasil está na final da Copa do Mundo de Futebol de Areia, realizada em Seychelles. A Seleção Brasileira venceu Portugal por 4x2 neste sábado (10), com gols de Thanger, Filipe, Rodrigo e Catarino. Bernardo Lopes e André Lourenço descontaram para os portugueses.>

No caminho para a final, o Brasil passou invicto pelo grupo D, com Itália, El Salvador e Omã. O destaque foi a goleada por 11 x 1 sobre a seleção do Oriente Médio. Nas quartas de final, bateu a Espanha por 6 x 0 antes de derrotar Portugal na semifinal.>