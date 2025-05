CHEGOU A HORA

Vitória recebe Vasco no Barradão com objetivo de sair da zona de rebaixamento

Confronto contra os cariocas ocorre neste sábado (10), às 18h30

Alan Pinheiro

Publicado em 10 de maio de 2025 às 05:00

Vitória enfrenta o Vasco neste sábado (10) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A fase do Vitória não é boa. Apenas três resultados positivos nos últimos dois meses e cinco jogos em sequência sem conseguir sair de campo com os três pontos somados. Em meio a esse momento de instabilidade na temporada, o Leão terá uma nova chance neste sábado (10) de voltar ao caminho da vitória. Pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, os rubro-negros enfrentam o Vasco no Barradão para sair da zona de rebaixamento. A bola rola às 18h30.>

Ocupando a 18ª posição na tabela de classificação, o Vitória somou apenas seis pontos no início da competição. Vencendo o clube carioca, o Leão termina a rodada fora da zona, já que chegará aos nove pontos. A pontuação superaria o Vasco, com sete, além do clube que perder o confronto entre Juventude x Fortaleza. Se a partida terminar empatada, o time baiano ficaria à frente de ambas as equipes.>

O empate contra o Defensa y Justicia, pela Copa Sul-Americana, contou com uma escalação alternativa para enfrentar o time argentino. Com apenas três pontos na competição internacional, a prioridade do Leão é a Série A, como disse o técnico Thiago Carpini em entrevista coletiva. O comandante rubro-negro definiu o confronto contra o Vasco como decisivo para a sequência da temporada.>

“Priorizar o Brasileiro, a escalação hoje foi por isso. Hoje a classificação fica difícil. Passar tranquilidade para os atletas, responsabilidade é grande. Seguir trabalhando. Sair melhor desse momento turbulento. Vasco é jogo de decisão para nós. Por isso o time alternativo hoje. Demos oportunidades aos jogadores”, deu o recado.>

Dado a declaração do treinador, jogadores poupados da partida no meio de semana devem iniciar entre os titulares. Na linha defensiva, a tendência é de que Jamerson e Lucas Halter comecem entre os titulares, enquanto Matheuzinho volte ao meio de campo e Erick na beirada do ataque. Há a possibilidade, inclusive, de que o centroavante Renato Kayzer faça sua estreia com a camisa do Leão. Em contrapartida, Carpini não vai poder contar com o lateral Claudinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. >