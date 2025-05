INUSITADO

Próximo rival do Vitória, Vasco leva gol de cabeça de jogador com 1,59 m

Gerardo Padrón, de 22 anos, aproveitou uma rebatida dentro da área e encobriu o goleiro Léo Jardim

Vasco foi goleado por 4 a 1 pelo Puerto Cabello Crédito: Divulgação/Puerto Cabello

Próximo adversário do Vitória na temporada, o Vasco vai chegar ao Barradão após ser goleado por 4x1 pelo Puerto Cabello. A partida, válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, viralizou nas redes sociais com um lance inusitado. Um dos gols sofridos pelo clube carioca aconteceu em uma cabeçada de um jogador com 1,59 m.>

Gerardo Padrón, de 22 anos, aproveitou uma rebatida dentro da área no início do segundo tempo e encobriu o goleiro Léo Jardim ao usar a cabeça para finalizar, colocando a equipe venezuelana na frente do placar no Estádio Misael Delgado.>

