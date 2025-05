VOTE AGORA

Enquete: O que você achou do empate do Vitória contra o Defensa y Justicia

Zagueiro Edu marcou o único gol do Leão na partida

O Vitória segue sem vencer na Copa Sul-Americana. Em um jogo movimentado, mas fraco tecnicamente, o Leão empilhou chances perdidas e ficou no empate em 1x1 contra o Defensa y Justicia, no Barradão, pela quarta rodada da competição. De quebra, aumentou o jejum de vitórias para cinco jogos e vê a classificação no torneio continental ainda mais longe.>

O Vitória volta a campo no próximo sábado (10), contra o Vasco, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 18h30, no Barradão. O próximo jogo do Leão pela Copa Sul-Americana será na próxima quarta (14) contra o Cerro Largo, no estádio Centenário, em Montevidéu. >